В ХМАО ищут пропавшего подростка

Девочка ушла из дома 9 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) пропала 16-летняя девочка. Мухлиса Махкамова ушла из дома 9 мая и не вернулась, сообщает в соцсети «ВКонтакте» местная общественная организация «Азимут».

«Помогите установить местонахождение подростка, Махкамовой Мухлисы, 2007 г. р. Она ушла из дома, и по настоящее время ее местонахождение не известно. На вид девочке 14-15 лет, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие», — пишут на своей странице в соцсетях представители организации «Азимут».

Мухлиса была одета в светло-серую куртку, серую юбку и ботинки черного цвета. С собой у девочки был розовый рюкзак с надписью «Tik-Tok». Те, кто имеет какую-либо информацию, могут позвонить в полицию по номеру 8 912 933 26 81 или волонтерам — 8 922 255 45 68.

Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который не выходит на связь уже два месяца. Данных о 52-летнем пропавшем нет с 26 февраля.

Девочка ушла из дома и не вернулась Фото: местная общественная организация «Азимут» в соцсети «ВКонтакте»