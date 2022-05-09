09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

В ХМАО ищут пропавшего подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
Девочка ушла из дома 9 мая Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пропала 16-летняя девочка. Мухлиса Махкамова ушла из дома 9 мая и не вернулась, сообщает в соцсети «ВКонтакте» местная общественная организация «Азимут».

«Помогите установить местонахождение подростка, Махкамовой Мухлисы, 2007 г. р. Она ушла из дома, и по настоящее время ее местонахождение не известно. На вид девочке 14-15 лет, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие», — пишут на своей странице в соцсетях представители организации «Азимут».

Мухлиса была одета в светло-серую куртку, серую юбку и ботинки черного цвета. С собой у девочки был розовый рюкзак с надписью «Tik-Tok». Те, кто имеет какую-либо информацию, могут позвонить в полицию по номеру 8 912 933 26 81 или волонтерам — 8 922 255 45 68.

Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который не выходит на связь уже два месяца. Данных о 52-летнем пропавшем нет с 26 февраля.

Девочка ушла из дома и не вернулась
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) пропала 16-летняя девочка. Мухлиса Махкамова ушла из дома 9 мая и не вернулась, сообщает в соцсети «ВКонтакте» местная общественная организация «Азимут». «Помогите установить местонахождение подростка, Махкамовой Мухлисы, 2007 г. р. Она ушла из дома, и по настоящее время ее местонахождение не известно. На вид девочке 14-15 лет, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие», — пишут на своей странице в соцсетях представители организации «Азимут». Мухлиса была одета в светло-серую куртку, серую юбку и ботинки черного цвета. С собой у девочки был розовый рюкзак с надписью «Tik-Tok». Те, кто имеет какую-либо информацию, могут позвонить в полицию по номеру 8 912 933 26 81 или волонтерам — 8 922 255 45 68. Ранее URA.RU рассказывало о мужчине, который не выходит на связь уже два месяца. Данных о 52-летнем пропавшем нет с 26 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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