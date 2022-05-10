Дебошира передали сотрудникам полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения разгромил салон связи оператора Tele-2. После того, как напуганная девушка-продавец нажала тревожную кнопку, он скрылся, однако был пойман сотрудниками группы быстрого реагирования. Об этом URA.RU сообщили в группе охранных предприятий «Право роста».

«В эти выходные экипаж ГБР выезжал в салон Tele-2. Там мужчина в состоянии сильного опьянения ворвался в магазин, начал крушить все, что попадало под руку, а под руку попался монитор и клавиатура, что стояли на рабочем месте продавца. При этом угрожал расправой и никак не реагировал на просьбы покинуть салон», — рассказали в сообществе компании во «ВКонтакте».

По данным сообщества, девушка-продавец нажала на тревожную кнопку, чем спугнула мужчину. По ее описанию дебошир был обнаружен за местным Центральным рынком и передан сотрудникам полиции.

В самом охранном предприятии факт инцидента подтвердили. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что пока такая информация не поступала.

Мужчину обнаружили по описанию испуганной девушки-продавца Сообщество ГК «Право роста» во ВКонтакте