10 мая 2022

В Магнитогорске пьяный мужчина разгромил салон связи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, полиция, трк
Дебошира передали сотрудникам полиции Фото:

В Магнитогорске Челябинской области местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения разгромил салон связи оператора Tele-2. После того, как напуганная девушка-продавец нажала тревожную кнопку, он скрылся, однако был пойман сотрудниками группы быстрого реагирования. Об этом URA.RU сообщили в группе охранных предприятий «Право роста».

«В эти выходные экипаж ГБР выезжал в салон Tele-2. Там мужчина в состоянии сильного опьянения ворвался в магазин, начал крушить все, что попадало под руку, а под руку попался монитор и клавиатура, что стояли на рабочем месте продавца. При этом угрожал расправой и никак не реагировал на просьбы покинуть салон», — рассказали в сообществе компании во «ВКонтакте».

По данным сообщества, девушка-продавец нажала на тревожную кнопку, чем спугнула мужчину. По ее описанию дебошир был обнаружен за местным Центральным рынком и передан сотрудникам полиции.

В самом охранном предприятии факт инцидента подтвердили. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что пока такая информация не поступала.

Мужчину обнаружили по описанию испуганной девушки-продавца

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В Магнитогорске Челябинской области местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения разгромил салон связи оператора Tele-2. После того, как напуганная девушка-продавец нажала тревожную кнопку, он скрылся, однако был пойман сотрудниками группы быстрого реагирования. Об этом URA.RU сообщили в группе охранных предприятий «Право роста». «В эти выходные экипаж ГБР выезжал в салон Tele-2. Там мужчина в состоянии сильного опьянения ворвался в магазин, начал крушить все, что попадало под руку, а под руку попался монитор и клавиатура, что стояли на рабочем месте продавца. При этом угрожал расправой и никак не реагировал на просьбы покинуть салон», — рассказали в сообществе компании во «ВКонтакте». По данным сообщества, девушка-продавец нажала на тревожную кнопку, чем спугнула мужчину. По ее описанию дебошир был обнаружен за местным Центральным рынком и передан сотрудникам полиции. В самом охранном предприятии факт инцидента подтвердили. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что пока такая информация не поступала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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