Летчики показали кадры из кабины самолета на выступлении 9 мая. Фоторепортаж

12 мая 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Пилотажная группа «Русь» поделилась снимками из кабины самолета Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте» Кировград (Свердловская область) стал одним из немногих городов в регионе, в котором прошла воздушная часть парада в День Победы. Кадры выступления опубликовали в сообществе «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте». Бортоператору удалось сделать фотографии из кабины одного из самолетов пилотажной группы. После завораживающих снимков люди в комментариях стали проситься к летчикам устроиться фотокорреспондентом, Профессионалы сообщили, что для такой работы необходимо пройти серьезную подготовку и совершить множество тренировочных полетов на учебных тренажерах. URA.RU рассказывало, что пилотажная группа 10 мая устроила эффектное шоу над районом Уралмаш в Екатеринбурге. Ранее мы сообщали, что в День Победы военные отменили воздушную часть парада из-за плохих погодных условий. Летчики устроили шоу в Кировграде Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте» Кадрами поделился бортоператор пилотажной группы Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте» «Русь» устроила авиашоу в Кировграде, Верхней Пышме и Ревде Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте» В Екатеринбурге группа выступила 10 мая Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте» Жителям Кировграда удалось вживую насладиться выступлением пилотажной группы Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте» Завораживающие кадры из кабины пилота Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Кировград (Свердловская область) стал одним из немногих городов в регионе, в котором прошла воздушная часть парада в День Победы. Кадры выступления опубликовали в сообществе «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте». Бортоператору удалось сделать фотографии из кабины одного из самолетов пилотажной группы. После завораживающих снимков люди в комментариях стали проситься к летчикам устроиться фотокорреспондентом, Профессионалы сообщили, что для такой работы необходимо пройти серьезную подготовку и совершить множество тренировочных полетов на учебных тренажерах. URA.RU рассказывало, что пилотажная группа 10 мая устроила эффектное шоу над районом Уралмаш в Екатеринбурге. Ранее мы сообщали, что в День Победы военные отменили воздушную часть парада из-за плохих погодных условий.