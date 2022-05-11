11 мая 2022

Летчики показали кадры из кабины самолета на выступлении 9 мая. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Пилотажная группа «Русь» поделилась снимками из кабины самолета Фото:

Кировград (Свердловская область) стал одним из немногих городов в регионе, в котором прошла воздушная часть парада в День Победы. Кадры выступления опубликовали в сообществе «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Бортоператору удалось сделать фотографии из кабины одного из самолетов пилотажной группы. После завораживающих снимков люди в комментариях стали проситься к летчикам устроиться фотокорреспондентом, Профессионалы сообщили, что для такой работы необходимо пройти серьезную подготовку и совершить множество тренировочных полетов на учебных тренажерах.

URA.RU рассказывало, что пилотажная группа 10 мая устроила эффектное шоу над районом Уралмаш в Екатеринбурге. Ранее мы сообщали, что в День Победы военные отменили воздушную часть парада из-за плохих погодных условий.

Летчики устроили шоу в Кировграде
Фото:
Кадрами поделился бортоператор пилотажной группы
Фото:
«Русь» устроила авиашоу в Кировграде, Верхней Пышме и Ревде
Фото:
В Екатеринбурге группа выступила 10 мая
Фото:
Жителям Кировграда удалось вживую насладиться выступлением пилотажной группы
Фото:
Завораживающие кадры из кабины пилота
Фото:
Фото:

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Кировград (Свердловская область) стал одним из немногих городов в регионе, в котором прошла воздушная часть парада в День Победы. Кадры выступления опубликовали в сообществе «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте». Бортоператору удалось сделать фотографии из кабины одного из самолетов пилотажной группы. После завораживающих снимков люди в комментариях стали проситься к летчикам устроиться фотокорреспондентом, Профессионалы сообщили, что для такой работы необходимо пройти серьезную подготовку и совершить множество тренировочных полетов на учебных тренажерах. URA.RU рассказывало, что пилотажная группа 10 мая устроила эффектное шоу над районом Уралмаш в Екатеринбурге. Ранее мы сообщали, что в День Победы военные отменили воздушную часть парада из-за плохих погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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