Пилотажная группа «Русь» поделилась снимками из кабины самолетаФото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте»
Кировград (Свердловская область) стал одним из немногих городов в регионе, в котором прошла воздушная часть парада в День Победы. Кадры выступления опубликовали в сообществе «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте».
Бортоператору удалось сделать фотографии из кабины одного из самолетов пилотажной группы. После завораживающих снимков люди в комментариях стали проситься к летчикам устроиться фотокорреспондентом, Профессионалы сообщили, что для такой работы необходимо пройти серьезную подготовку и совершить множество тренировочных полетов на учебных тренажерах.
URA.RU рассказывало, что пилотажная группа 10 мая устроила эффектное шоу над районом Уралмаш в Екатеринбурге. Ранее мы сообщали, что в День Победы военные отменили воздушную часть парада из-за плохих погодных условий.
Летчики устроили шоу в Кировграде
Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте»
Кадрами поделился бортоператор пилотажной группы
Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте»
«Русь» устроила авиашоу в Кировграде, Верхней Пышме и Ревде
Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте»
В Екатеринбурге группа выступила 10 мая
Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте»
Жителям Кировграда удалось вживую насладиться выступлением пилотажной группы
Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте»
Завораживающие кадры из кабины пилота
Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте»
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Кировград (Свердловская область) стал одним из немногих городов в регионе, в котором прошла воздушная часть парада в День Победы. Кадры выступления опубликовали в сообществе «Пилотажная группа Русь» в соцсети «ВКонтакте». Бортоператору удалось сделать фотографии из кабины одного из самолетов пилотажной группы. После завораживающих снимков люди в комментариях стали проситься к летчикам устроиться фотокорреспондентом, Профессионалы сообщили, что для такой работы необходимо пройти серьезную подготовку и совершить множество тренировочных полетов на учебных тренажерах. URA.RU рассказывало, что пилотажная группа 10 мая устроила эффектное шоу над районом Уралмаш в Екатеринбурге. Ранее мы сообщали, что в День Победы военные отменили воздушную часть парада из-за плохих погодных условий.