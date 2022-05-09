Пилотажная группа «Русь» устроила эффектное шоу над Уралмашем. Видео

10 мая 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Пилотажная группа «Русь» устроила авиапарад над Уралмашем и Эльмашем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пилотажная группа «Русь» устроила авиапарад в честь Дня Победы, пролетев над микрорайонами Уралмаш и Эльмаш в Екатеринбурге 10 мая. Некоторые жители были удивлены, так как не знали, что на эту дату был назначен пролет группы. Читатели URA.RU прислали видео авиапарада в редакцию. По графику пилотажной группы «Русь», летчики на истребителях должны были пролететь над северо-восточной частью Екатеринбурга в 12:00. Некоторые очевидцы пилотажного перформанса были удивлены. «Они же вчера должны были пролететь? Это точно „Русь“?», — переживают горожане. Однако информацию подтвердили в официальном сообществе группы «Русь» во «ВКонтакте». «Мы уже на аэродроме Арамиль и готовимся к вылету в Екатеринбург. Выступление над Эльмашем в 12:00 по плану», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что летчики группы «Русь» пролетели над Верхней Пышмой 9 мая. В честь празднования Великой Победы пилотажная группа закончила свое выступление, нарисовав огромный российский флаг в небе. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Пилотажная группа «Русь» устроила авиапарад в честь Дня Победы, пролетев над микрорайонами Уралмаш и Эльмаш в Екатеринбурге 10 мая. Некоторые жители были удивлены, так как не знали, что на эту дату был назначен пролет группы. Читатели URA.RU прислали видео авиапарада в редакцию. По графику пилотажной группы «Русь», летчики на истребителях должны были пролететь над северо-восточной частью Екатеринбурга в 12:00. Некоторые очевидцы пилотажного перформанса были удивлены. «Они же вчера должны были пролететь? Это точно „Русь“?», — переживают горожане. Однако информацию подтвердили в официальном сообществе группы «Русь» во «ВКонтакте». «Мы уже на аэродроме Арамиль и готовимся к вылету в Екатеринбург. Выступление над Эльмашем в 12:00 по плану», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что летчики группы «Русь» пролетели над Верхней Пышмой 9 мая. В честь празднования Великой Победы пилотажная группа закончила свое выступление, нарисовав огромный российский флаг в небе.