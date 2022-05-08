08 мая 2022

Военные назвали причину отмены авиапарада в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, стрижи, миг-29, авиашоу, высший пилотаж, авиация, самолет, истрибитель, пилотажная группа
Авиапарад не состоялся из-за плохой погоды Фото:

Парад авиации в Екатеринбурге отменили из-за плохой погоды над аэродромами вылета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе центрального военного округа.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета, авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной в Екатеринбурге», — уточнили в пресс-службе. Авиапарад также отменили в Новосибирске и Самаре.

Ранее URA.RU писало, что над екатеринбургским небом должны был пролететь Ту-134, истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. На Ту-134 должны были присутствовать портреты фронтовиков и знамя Великой Победы.

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Парад авиации в Екатеринбурге отменили из-за плохой погоды над аэродромами вылета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе центрального военного округа. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета, авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной в Екатеринбурге», — уточнили в пресс-службе. Авиапарад также отменили в Новосибирске и Самаре. Ранее URA.RU писало, что над екатеринбургским небом должны был пролететь Ту-134, истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. На Ту-134 должны были присутствовать портреты фронтовиков и знамя Великой Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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