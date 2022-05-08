Военные назвали причину отмены авиапарада в Екатеринбурге

09 мая 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Авиапарад не состоялся из-за плохой погоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Парад авиации в Екатеринбурге отменили из-за плохой погоды над аэродромами вылета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе центрального военного округа. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета, авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной в Екатеринбурге», — уточнили в пресс-службе. Авиапарад также отменили в Новосибирске и Самаре. Ранее URA.RU писало, что над екатеринбургским небом должны был пролететь Ту-134, истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. На Ту-134 должны были присутствовать портреты фронтовиков и знамя Великой Победы. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Парад авиации в Екатеринбурге отменили из-за плохой погоды над аэродромами вылета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе центрального военного округа. «В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета, авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной в Екатеринбурге», — уточнили в пресс-службе. Авиапарад также отменили в Новосибирске и Самаре. Ранее URA.RU писало, что над екатеринбургским небом должны был пролететь Ту-134, истребители МиГ-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР и два военно-транспортных авиасудна — Ан-12 и Ан-26. На Ту-134 должны были присутствовать портреты фронтовиков и знамя Великой Победы.