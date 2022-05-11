Прокуратура заставила мэрию Нягани закрыть свалку

12 мая 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону прокуратуры из-за безопасности полетов Фото: Анна Майорова © URA.RU Серовская транспортная прокуратура запретила эксплуатацию полигона бытовых отходов, который принадлежит администрация Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры. «На приаэродромной территории аэропорта Нягань располагается и функционирует городская свалка. На ней массово размещают пищевые отходы, что привлекает птиц. Это создает угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — рассказали в пресс-службе ведомства. Няганский городской суд встал на сторону прокуратуры и обязал приостановить эксплуатацию свалки. Решение суда в законную силу не вступило. Ранее мэрию Советского района обязали прекратить деятельность единственного мусорного полигона на территории города Советский. По мнению транспортного прокурора полигон представляет опасность самолетам из-за гнездящихся там птиц. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Серовская транспортная прокуратура запретила эксплуатацию полигона бытовых отходов, который принадлежит администрация Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры. «На приаэродромной территории аэропорта Нягань располагается и функционирует городская свалка. На ней массово размещают пищевые отходы, что привлекает птиц. Это создает угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — рассказали в пресс-службе ведомства. Няганский городской суд встал на сторону прокуратуры и обязал приостановить эксплуатацию свалки. Решение суда в законную силу не вступило. Ранее мэрию Советского района обязали прекратить деятельность единственного мусорного полигона на территории города Советский. По мнению транспортного прокурора полигон представляет опасность самолетам из-за гнездящихся там птиц.