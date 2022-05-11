11 мая 2022
10 мая 2022

Прокуратура заставила мэрию Нягани закрыть свалку

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Мусороперегрузочная станция на базе полигона «Широкореченский». Екатеринбург , воробьи, птицы, отходы, полигон тбо, мусорка, свалка, помойка
Суд встал на сторону прокуратуры из-за безопасности полетов Фото:

Серовская транспортная прокуратура запретила эксплуатацию полигона бытовых отходов, который принадлежит администрация Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

«На приаэродромной территории аэропорта Нягань располагается и функционирует городская свалка. На ней массово размещают пищевые отходы, что привлекает птиц. Это создает угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Няганский городской суд встал на сторону прокуратуры и обязал приостановить эксплуатацию свалки. Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее мэрию Советского района обязали прекратить деятельность единственного мусорного полигона на территории города Советский. По мнению транспортного прокурора полигон представляет опасность самолетам из-за гнездящихся там птиц.

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Серовская транспортная прокуратура запретила эксплуатацию полигона бытовых отходов, который принадлежит администрация Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры. «На приаэродромной территории аэропорта Нягань располагается и функционирует городская свалка. На ней массово размещают пищевые отходы, что привлекает птиц. Это создает угрозу безопасности полетов и может привести к авиационным происшествиям с участием птиц», — рассказали в пресс-службе ведомства. Няганский городской суд встал на сторону прокуратуры и обязал приостановить эксплуатацию свалки. Решение суда в законную силу не вступило. Ранее мэрию Советского района обязали прекратить деятельность единственного мусорного полигона на территории города Советский. По мнению транспортного прокурора полигон представляет опасность самолетам из-за гнездящихся там птиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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