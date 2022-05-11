В крупнейшем пермском вузе готовятся к смене руководства

12 мая 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

В вузе могут смениться все 5 проректоров уже 1 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU В крупнейшем вузе Пермского края ПНИПУ возможна смена в ректорате. Сообщается, что проректоры могут уйти в отставку уже летом. «Ректорат Пермского государственного национального исследовательского университета (ПНИПУ) может ожидать масштабная ротация», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь» со ссылкой на свои источники. 1 июня в вузе могут смениться все 5 проректоров. Другой источник издательства полагает, что смена затронет только проректора по капитальному строительству и развитию имущественного комплекса Бориса Орлова, проректора по учебной работе Николая Лобова и, возможно, проректора по науке и инновациям Владимира Коротаева. Освободившиеся места могут занять кандидаты, близкие к первому проректору Николаю Шевелеву. В пресс-службе от комментариев изданию отказались. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» .

В крупнейшем вузе Пермского края ПНИПУ возможна смена в ректорате. Сообщается, что проректоры могут уйти в отставку уже летом. «Ректорат Пермского государственного национального исследовательского университета (ПНИПУ) может ожидать масштабная ротация», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь» со ссылкой на свои источники. 1 июня в вузе могут смениться все 5 проректоров. Другой источник издательства полагает, что смена затронет только проректора по капитальному строительству и развитию имущественного комплекса Бориса Орлова, проректора по учебной работе Николая Лобова и, возможно, проректора по науке и инновациям Владимира Коротаева. Освободившиеся места могут занять кандидаты, близкие к первому проректору Николаю Шевелеву. В пресс-службе от комментариев изданию отказались.