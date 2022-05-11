11 мая 2022

В крупнейшем пермском вузе готовятся к смене руководства

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ВУЗы, виды города. Пермь, политехнический университет, виды города пермь, вузы перми, политех, пнипу
В вузе могут смениться все 5 проректоров уже 1 июня Фото:

В крупнейшем вузе Пермского края ПНИПУ возможна смена в ректорате. Сообщается, что проректоры могут уйти в отставку уже летом.

«Ректорат Пермского государственного национального исследовательского университета (ПНИПУ) может ожидать масштабная ротация», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь» со ссылкой на свои источники. 1 июня в вузе могут смениться все 5 проректоров.

Другой источник издательства полагает, что смена затронет только проректора по капитальному строительству и развитию имущественного комплекса Бориса Орлова, проректора по учебной работе Николая Лобова и, возможно, проректора по науке и инновациям Владимира Коротаева. Освободившиеся места могут занять кандидаты, близкие к первому проректору Николаю Шевелеву. В пресс-службе от комментариев изданию отказались.

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В крупнейшем вузе Пермского края ПНИПУ возможна смена в ректорате. Сообщается, что проректоры могут уйти в отставку уже летом. «Ректорат Пермского государственного национального исследовательского университета (ПНИПУ) может ожидать масштабная ротация», — сообщает «Коммерсантъ — Пермь» со ссылкой на свои источники. 1 июня в вузе могут смениться все 5 проректоров. Другой источник издательства полагает, что смена затронет только проректора по капитальному строительству и развитию имущественного комплекса Бориса Орлова, проректора по учебной работе Николая Лобова и, возможно, проректора по науке и инновациям Владимира Коротаева. Освободившиеся места могут занять кандидаты, близкие к первому проректору Николаю Шевелеву. В пресс-службе от комментариев изданию отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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