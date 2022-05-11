В Катайске (Курганская область) власти помогли семье местных жителей открыть мини-пекарню. Данная информация была размещена 12 мая на сайте областного правительства.
«Благодаря мерам государственной поддержки в Катайском районе теперь пекут больше вкусного хлеба и булочек. Здесь открылась мини-пекарня под символичным названием „Семь Я“. Она принадлежит семье Икбаевых», — указано в сообщении.
Предприниматели стали резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Катайск». Через Фонд микрофинансирования Курганской области владельцам пекарни выделили более четырех миллионов рублей под 0,1% годовых на приобретение оборудования для мини-пекарни. С помощью кредита представители компании купили мукопросеиватель, тестомесильные машины, газовую печь и шкаф расстойки тестовых заготовок.
Власти отметили, что с помощью этого оборудования Икбаевы смогут выпекать до 2000 булок хлеба в сутки. Представители компании планируют в своей мини-пекарне также готовить пирожки, пиццу, самсу, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные.
На оборудование мини-пекарни было потрачено более четырех миллионов рублей
Фото: сайт правительства Курганской области
На предприятии смогут выпекать до 2000 булок хлеба в сутки
Фото: сайт правительства Курганской области
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В Катайске (Курганская область) власти помогли семье местных жителей открыть мини-пекарню. Данная информация была размещена 12 мая на сайте областного правительства. «Благодаря мерам государственной поддержки в Катайском районе теперь пекут больше вкусного хлеба и булочек. Здесь открылась мини-пекарня под символичным названием „Семь Я“. Она принадлежит семье Икбаевых», — указано в сообщении. Предприниматели стали резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Катайск». Через Фонд микрофинансирования Курганской области владельцам пекарни выделили более четырех миллионов рублей под 0,1% годовых на приобретение оборудования для мини-пекарни. С помощью кредита представители компании купили мукопросеиватель, тестомесильные машины, газовую печь и шкаф расстойки тестовых заготовок. Власти отметили, что с помощью этого оборудования Икбаевы смогут выпекать до 2000 булок хлеба в сутки. Представители компании планируют в своей мини-пекарне также готовить пирожки, пиццу, самсу, мучные кондитерские изделия, торты и пирожные.