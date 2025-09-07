Володин сделал заявление о российской молодежи

Нужно давать молодежи возможность для конкуренции, самореализации и побед. Тогда можно будет с уверенностью смотреть в завтрашний день. Об этом заявил председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Для молодежи надо дать возможность для самореализации, конкурировать, побеждать, но побеждать, имея лучшие качества, более сильные», — заявил Володин. Его слова приводит официальный сайт Госдумы. Председатель Госдумы также добавил, что в таком случае можно будет с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Помимо этого, Володин отметил, что если молодежь будет «по велению сердца» понимать, что нужно защищать страну, то тогда никто не сможет посягнуть ни на историю, ни на ценности. Помимо этого он отметил, что страна будет «на тысячелетие вперед».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.