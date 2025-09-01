У альпинистки Наговициной были шансы на спасение с пика Победы

Снять российскую альпинистку Наталью Наговицину с горы могли бы десять акклиматизированных мужчин, если бы нашлись необходимые ресурсы и поддержка. О вариантах спасения рассказала член Федерации альпинизма России (ФАР) Анна Пиунова.
Для спасения требовались деньги, связи и опытные друзья, готовые к сложной операции на экстремальной высоте. «Возможно, сразу после срыва ее (Наговицину) можно было убедить сползти до обелиска (участок на высоте 7000 метров) и оставить там ждать спасателей», — написала Пиунова на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Там находится большая мульда, защищенная от ветров, и просторное поле, теоретически пригодное для приземления вертолета. Этот участок уже служил убежищем для альпинистов: российский спортсмен Тотмянин и его клиент переждали здесь непогоду в течение 11 дней. Для успешного спасения, по мнению эксперта, необходимо было сразу привлекать пилотов, обладающих опытом полетов на такой высоте.
Пиунова также обратила внимание на состав группы. Из четырех альпинистов, пытавшихся подняться на вершину, только немец Гюнтер Зигмунд двигался в нормальном темпе. Наталье Наговицыной и итальянцу Луке Синегилья, по мнению эксперта, не стоило отправляться в путь с неопытным гидом. Она подчеркнула, что при отсутствии гида, страховки, покрывающей поисково-спасательные работы, и минимальном снаряжении каждый альпинист должен трезво оценивать свои силы и риски.
В августе на одном из самых опасных горных массивов мира — пике Победы в Киргизии — россиянка Наталья Наговицина получила тяжелую травму на высоте около 7000 метров. Вместе с ней находились еще несколько альпинистов, однако помощь была затруднена сложными погодными условиями, удаленностью и высотой. Попытки спасения предпринимались в течение почти двух недель, но 23 августа операция была официально завершена.
