Британские журналисты обратили внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что все европейские военные на Украине будут считаться законными целями России. Обозреватели Daily Express посчитали эти «леденящие душу» слова президента РФ «сигналом Западу» в целом.
«В своем леденящем душу послании Западу он [Путин] предупредил, что любые иностранные войска, размещенные на Украине, станут „законными целями“, — отмечается в публикации журналистов. Само заявление Путина прозвучало на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Вопрос о возможном размещении европейских военных контингентов на территории Украины обсуждается странами ЕС и НАТО на фоне продолжающегося конфликта. Ранее западные СМИ сообщали, что страны ЕС и НАТО рассматривают возможность размещения своих войск на Украине без согласования с Россией, что вызвало обеспокоенность Москвы. Российский МИД и глава ведомства Сергей Лавров неоднократно подчеркивали, что появление иностранных военных на украинской территории осложнит мирные переговоры и может быть расценено как провокация. Восточный экономический форум, где выступил Путин, завершился на днях, передает MK.RU.
