11 мая 2022

Педофил из Ставрополья совращал малолетнюю жительницу Ноябрьска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание школы №80. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, клавиши, фрилансер, фриланс, програмирование, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, удаленное обучение, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера, работа за ноутбуком
Виновный вел переписку сексуального характера с малолетней жительницей Ноябрьска Фото:

Житель Ставрополя используя интернет совращал маленькую девочку из Ноябрьска (ЯНАО). Как сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР, потерпевшими от действий мужчины признано 29 детей из различных регионов России, в возрасте от 8 до 12 лет.

«По данным следствия, в 2021 году сотрудниками полиции в городе Ноябрьске выявлено преступление, совершенное жителем города Ставрополья в отношении малолетней местной жительницы. Мужчина, зная о возрасте девочки, используя сеть „Интернет“ установил с ней переписку сексуального характера, направляя ей порнографические фотографии и демонстрируя по видео-чату свои половые органы», — говорится в сообщении ведомстсва.

Мужчина был помещен под стражу в ходе предварительного следствия. В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств подтверждающих вину злоумышленника и передали дело для рассмотрения в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что другой педофил из Нового Уренгоя в социальных сетях искал детей в возрасте 10-15 лет для общения на сексуальные темы. Мужчину в 2017 и в 2019 году суд приговорил к лишению свободы, но следователи нашли новые совершенные им преступления.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий.

Житель Ставрополя используя интернет совращал маленькую девочку из Ноябрьска (ЯНАО). Как сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР, потерпевшими от действий мужчины признано 29 детей из различных регионов России, в возрасте от 8 до 12 лет. «По данным следствия, в 2021 году сотрудниками полиции в городе Ноябрьске выявлено преступление, совершенное жителем города Ставрополья в отношении малолетней местной жительницы. Мужчина, зная о возрасте девочки, используя сеть „Интернет“ установил с ней переписку сексуального характера, направляя ей порнографические фотографии и демонстрируя по видео-чату свои половые органы», — говорится в сообщении ведомстсва. Мужчина был помещен под стражу в ходе предварительного следствия. В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств подтверждающих вину злоумышленника и передали дело для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало, что другой педофил из Нового Уренгоя в социальных сетях искал детей в возрасте 10-15 лет для общения на сексуальные темы. Мужчину в 2017 и в 2019 году суд приговорил к лишению свободы, но следователи нашли новые совершенные им преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...