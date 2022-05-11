Педофил из Ставрополья совращал малолетнюю жительницу Ноябрьска

Житель Ставрополя используя интернет совращал маленькую девочку из Ноябрьска (ЯНАО). Как сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР, потерпевшими от действий мужчины признано 29 детей из различных регионов России, в возрасте от 8 до 12 лет.
«По данным следствия, в 2021 году сотрудниками полиции в городе Ноябрьске выявлено преступление, совершенное жителем города Ставрополья в отношении малолетней местной жительницы. Мужчина, зная о возрасте девочки, используя сеть „Интернет“ установил с ней переписку сексуального характера, направляя ей порнографические фотографии и демонстрируя по видео-чату свои половые органы», — говорится в сообщении ведомстсва.
Мужчина был помещен под стражу в ходе предварительного следствия. В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств подтверждающих вину злоумышленника и передали дело для рассмотрения в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что другой педофил из Нового Уренгоя в социальных сетях искал детей в возрасте 10-15 лет для общения на сексуальные темы. Мужчину в 2017 и в 2019 году суд приговорил к лишению свободы, но следователи нашли новые совершенные им преступления.
Житель Ставрополя используя интернет совращал маленькую девочку из Ноябрьска (ЯНАО). Как сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР, потерпевшими от действий мужчины признано 29 детей из различных регионов России, в возрасте от 8 до 12 лет. «По данным следствия, в 2021 году сотрудниками полиции в городе Ноябрьске выявлено преступление, совершенное жителем города Ставрополья в отношении малолетней местной жительницы. Мужчина, зная о возрасте девочки, используя сеть „Интернет“ установил с ней переписку сексуального характера, направляя ей порнографические фотографии и демонстрируя по видео-чату свои половые органы», — говорится в сообщении ведомстсва. Мужчина был помещен под стражу в ходе предварительного следствия. В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств подтверждающих вину злоумышленника и передали дело для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало, что другой педофил из Нового Уренгоя в социальных сетях искал детей в возрасте 10-15 лет для общения на сексуальные темы. Мужчину в 2017 и в 2019 году суд приговорил к лишению свободы, но следователи нашли новые совершенные им преступления.