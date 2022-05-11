Педофил из Ставрополья совращал малолетнюю жительницу Ноябрьска

Виновный вел переписку сексуального характера с малолетней жительницей Ноябрьска Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Ставрополя используя интернет совращал маленькую девочку из Ноябрьска (ЯНАО). Как сообщается на официальном сайте окружного СУ СКР, потерпевшими от действий мужчины признано 29 детей из различных регионов России, в возрасте от 8 до 12 лет.

«По данным следствия, в 2021 году сотрудниками полиции в городе Ноябрьске выявлено преступление, совершенное жителем города Ставрополья в отношении малолетней местной жительницы. Мужчина, зная о возрасте девочки, используя сеть „Интернет“ установил с ней переписку сексуального характера, направляя ей порнографические фотографии и демонстрируя по видео-чату свои половые органы», — говорится в сообщении ведомстсва.

Мужчина был помещен под стражу в ходе предварительного следствия. В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств подтверждающих вину злоумышленника и передали дело для рассмотрения в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что другой педофил из Нового Уренгоя в социальных сетях искал детей в возрасте 10-15 лет для общения на сексуальные темы. Мужчину в 2017 и в 2019 году суд приговорил к лишению свободы, но следователи нашли новые совершенные им преступления.