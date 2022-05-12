Запрет на полеты в южные аэропорты РФ продлили до 19 мая

12 мая 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Росавиация продлила ограничения на полеты в часть южных и центральных аэропортов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В России продлили режим временного ограничения полетов для 11 аэропортов. Об этом на своем сайте сообщает Росавиация. «Режим… продлен до 19 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям по-прежнему рекомендуют летать через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву. Ограничения связаны с тем, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России продлили режим временного ограничения полетов для 11 аэропортов. Об этом на своем сайте сообщает Росавиация. «Режим… продлен до 19 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям по-прежнему рекомендуют летать через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву. Ограничения связаны с тем, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.