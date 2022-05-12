Запрет на полеты в южные аэропорты РФ продлили до 19 мая

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Тренировка демонстрационного пролета авиации к Параду Победы. Екатеринбург, самолеты, авиация, самолет, ввс рф, ту-134 а
Росавиация продлила ограничения на полеты в часть южных и центральных аэропортов Фото:

В России продлили режим временного ограничения полетов для 11 аэропортов. Об этом на своем сайте сообщает Росавиация.

«Режим… продлен до 19 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям по-прежнему рекомендуют летать через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву. Ограничения связаны с тем, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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В России продлили режим временного ограничения полетов для 11 аэропортов. Об этом на своем сайте сообщает Росавиация. «Режим… продлен до 19 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям по-прежнему рекомендуют летать через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву. Ограничения связаны с тем, что 24 февраля РФ начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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