Бард Новиков ответил Соловьеву о своем отношении к спецоперации

12 мая 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Ранее Новиков ответил Соловьеву и призвал журналиста извиниться перед свердловским губернатором Куйвашевым Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Певец и композитор Александр Новиков ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который призвал к ответу всех свердловчан, кто критиковал журналиста за оскорбление Екатеринбурга. Бард сообщил, что высказал мнение после начала спецоперации на Украине и с тех пор его точка зрения не изменилась. Соответствующий пост Новиков опубликовал в своем telegram-канале. «Владимир Рудольфович, посмотри, пожалуйста, мое интервью, записанное в первые дни спецоперации. Что-нибудь есть в нем для тебя неясное? Вся страна посмотрела, а ты до сих пор — никак. И все позиции моей требуешь», — написал композитор. В ролике двухмесячной давности Новиков выражает мнение, что нацистская Европа, с момента капитуляции фашистской Германии в 1945 году, находилась в «латентном и подковерном» состоянии. «И вот сейчас эта стая шакалья объединилась против России. Они защищают нацизм и сейчас ни о каких переговорах речи быть не может — мы должны закончить эту спецоперацию и отстаивать свои интересы», — говорит бард в своем интервью на YouTube. Ранее сообщалось, что Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Двусторонняя дискуссия между Соловьевым и Екатеринбургом началась после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Певец и композитор Александр Новиков ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, который призвал к ответу всех свердловчан, кто критиковал журналиста за оскорбление Екатеринбурга. Бард сообщил, что высказал мнение после начала спецоперации на Украине и с тех пор его точка зрения не изменилась. Соответствующий пост Новиков опубликовал в своем telegram-канале. «Владимир Рудольфович, посмотри, пожалуйста, мое интервью, записанное в первые дни спецоперации. Что-нибудь есть в нем для тебя неясное? Вся страна посмотрела, а ты до сих пор — никак. И все позиции моей требуешь», — написал композитор. В ролике двухмесячной давности Новиков выражает мнение, что нацистская Европа, с момента капитуляции фашистской Германии в 1945 году, находилась в «латентном и подковерном» состоянии. «И вот сейчас эта стая шакалья объединилась против России. Они защищают нацизм и сейчас ни о каких переговорах речи быть не может — мы должны закончить эту спецоперацию и отстаивать свои интересы», — говорит бард в своем интервью на YouTube. Ранее сообщалось, что Владимир Соловьев призвал выразить свое мнение о спецоперации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также «всех, кто меня критиковал — от барда Александра Новикова до спортсмена Антона Шипулина». Двусторонняя дискуссия между Соловьевым и Екатеринбургом началась после того, как телеведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».