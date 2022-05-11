Соловьев требует от уральской элиты высказаться о спецоперации

Владимир Соловьев продолжает обращаться к известным уральцам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от экс-биатлониста, депутата Госдумы Антона Шипулина и барда Александра Новикова ответить, поддерживают ли они спецоперацию РФ на Донбассе. Вопрос от журналиста прозвучал в прямом эфире программы «Соловьев Live».

«На вопрос [о поддержке спецоперации] мне не ответили те, кто меня критиковал: вы за СВО или против? От барда [Александра] Новикова до прекрасного спортсмена, а теперь депутата [Антона] Шипулина. Ну скажите правду, не стесняйтесь», — заявил Соловьев. В этом же эфире телеведущий вновь потребовал от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поддержать спецоперацию.

Словесная перепалка между Соловьевым и знаменитостями из Екатеринбурга началась после того, как в прямом эфире журналист назвал столицу Урала «центром мезотной либероты». Например, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий назвал высказывание Соловьева недопустимым, а свердловский губернатор попросил его следить за языком. В полемику также вступили мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Резонансный ответ на слова Куйвашева Соловьев вещал в прямом эфире 28 апреля в течение 20 минут. Эпатажную речь записал и бард Новиков, из уст которого прозвучали смехотворные идиомы.