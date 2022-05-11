В Лебяжьевском муниципальном округе простились с погибшим военнослужащим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лебяжьевском муниципальном округе Курганской области простились с военнослужащим Александром Шкетом, погибшем при проведении специальной военной операции на Украине. Его посмертно представили к награждению «Орденом мужества», сообщает районная газета «Вперед».

«В Плоском прошло прощание с уроженцем села, ефрейтором контрактной службы Шкетом Александром Владимировичем, погибшем при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Ему навсегда останется 32 года. Александр Владимирович представлен к награждению „Орденом мужества“ посмертно», — сообщает газета в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее погибший был награжден медалями «Во имя спасения», «95 лет ВФСО «Динамо», нагрудным знаком МЧС России «Отличный пожарный», нагрудными знаками «За отличие», «Участник ликвидации последствий ЧС». Получить оперативные комментарии в областном военкомате URA.RU не удалось.

Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Ефрейтор контрактной службы Александр Шкет погиб при исполнении воинского долга Фото: Лебяжьевская районная газета «Вперед», «ВКонтакте»

Прощание с Александром Шкетом прошло в его родном селе Фото: Лебяжьевская районная газета «Вперед», «ВКонтакте»

На прощание прибыли глава Лебяжьевского округа Александр Барч (в центре фото) и военный комиссар области Айрат Зарипов (слева) Фото: Лебяжьевская районная газета «Вперед», «ВКонтакте»