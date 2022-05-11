В Нидерландах найдены убитыми пермячка и ее шестилетний сын

Сейчас полиция устанавливает причины произошедшего Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нидерландах погибли уроженка Перми, 38-летняя Анна Мартена, и ее шестилетний сын. Их тела были обнаружены 9 мая во время пожара. Полиция предполагает, что пермячка и мальчик были убиты. Подозреваемый подался в бега, но был задержан в Германии.

«Возгорание ликвидировали быстро, но в доме полиция обнаружила два тела — женщины и ребенка. По информации издания De Gelderlander, 38-летняя мать и ее 6-летний сын погибли от ножевых ранений», — пишет издание 59.ру.

Подозреваемый, супруг пермячки Йост Мартена, был задержан неподалеку от города Падерборна — примерно в 300 километрах от общины Гелдермалсен, где произошло убийство. Сейчас мужчина находится в Германии, решается вопрос о его передаче Нидерландам.

URA.RU также подробно рассказывало о двойном убийстве, произошедшем в Болгарии в 2015 году. Жертвами россиянина Германа Костина стали 5-летний пермяк Никита Леонтьев и его 35-летняя мать Анна Леонтьева. Суд признал мужчину виновным в совершенном преступлении и приговорил к пожизненному сроку.