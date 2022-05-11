В Тюменской области ликвидированы пожары на площади в 4,5 Монако

Крупный пожар произошел на окраине поселка Богандинский 10 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Тюменской области за прошедшие сутки ликвидированы 19 ландшафтных и 11 лесных пожаров на общей площади 876,4 га. Об этом сообщает официальный telegram-канал Информационного центра правительства региона. Территория, пройденная огнем, сопоставима с площадью 4,5 княжеств Монако. Площадь этого карликового государства составляет 2,027 кв. километра.

«За прошедшие сутки в Тюменской области ликвидированы 19 ландшафтных пожаров на площади 205 га и 11 лесных пожаров на площади 671,4 га», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что сотрудники регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности провели патрулирование лесных массивов, прилегающих к СНТ. За дачниками наблюдали с помощью беспилотников. «В большинстве случаев причина возгораний — человеческий фактор. Вызвать пожар может брошенный в траву окурок, игра со спичками, намеренный поджог», — уточнили в Инфоцентре.

Как ранее указывало URA.RU, с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Тюменцам запрещено посещать леса, жечь костры и готовить еду на открытом огне. Несмотря на запреты, периодически в регионе возникают крупные пожары. Один из таких произошел 10 мая на окраине поселка Богандинский. Огнем были уничтожены несколько нежилых строений и частный дом.

За соблюдением противопожарного режима в Тюменской области следят с помощью БПЛА Информационный центр правительства Тюменской области