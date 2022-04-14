Моора просят ввести в Тюменской области особый режим

Тюменские власти опасаются, что ситуация с природными пожарами может ухудшиться (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В связи с угрозой возникновения ЧС, власти хотят ужесточить меры по предупреждению пожаров и ввести в регионе режим повышенной готовности. Такие данные приводят в проекте, подготовленном департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, для его рассмотрения губернатором Александром Моором.

«С учетом складывающейся пожароопасной обстановки, прогноза погоды, класса пожарной опасности существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с лесными и природными пожарами. Предлагается ввести режим повышенной готовности. Определить территорию, на которой может возникнуть ЧС — в границах Тюменской области», — такие данные приводятся в проекте постановления правительства.

На день публикации документа (15 апреля) по данным департамента гражданской защиты в регионе действует 88 природных пожаров. Они охватывают территорию в 4 135 гектаров.

В случае принятия документа ведомства и службы, в обязанности которых входит предупреждение возгораний, усилят работу по профилактике, выявлению и тушению пожаров. В том числе, на ликвидацию огня смогут привлекать дополнительную технику.

Как ранее писало URA.RU, в 2021 году в Тюменской области бушевали пожары, сильнейшие за последние 10 лет. При этом режим повышенной готовности впервые был объявлен лишь 23 апреля, причем не во всем регионе, а в отдельных его районах. С 15 апреля текущего года в области действует особый противопожарный режим.

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