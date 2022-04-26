Боеприпасы нашли в городе Щучье (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На берегу озера Окунево в Щучанском районе (Курганская область) взрывотехники ОМОН «Скиф» нашли более 100 артиллерийских снарядов и мин. Об этом URA.RU 26 апреля сообщили в пресс-службе областного Управления Росгвардии.

«В городе Щучье взрывотехники <…> обследовали и обезвредили арсенал снарядов и мин, обнаруженные местным жителем у берега озера Окунево. <…> Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии, осмотрев более ста предметов, внешне похожих на боеприпасы, установили, что это артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра со следами глубокой коррозии», — рассказали в пресс-службе.

Семь боеприпасов уничтожили. Остальные снаряды, которые не содержали взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе. Представители Росгвардии просят жителей не приближаться к таким находкам и сообщать о них в правоохранительные органы.

Утром 26 апреля глава регионального управления ведомства Андрей Быстров сообщил на заседании областной думы, что на место обнаружения снарядов выехали сотрудники Росгвардии. Ранее на берегу озера в Щучье неоднократно находили боеприпасы.

Всего было найдено более 100 снарядов и мин Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области