11 мая 2022

Мэрия Челябинска запретила строить многоэтажку в Ленинском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Дубровский посетил микрорайон
Уплотнительного строительства не будет Фото:

Администрация Челябинска не выдала разрешения застройщику ООО «Финтек» на строительство многоэтажного дома на улице Отечественной в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте мэрии. Проект отклонили на публичных слушаниях.

«Рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (многоквартирный жилой дом) по ул. Отечественной, 6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний», — говорится в заключении.

В случае одобрения строительства многоэтажного дома на слушаниях, в Ленинском районе на улице Отечественной могло бы появиться еще одно высотное здание. Но застройщик планировал застройку в ограничительной зоне не только с нарушением минимальных отступов от земельных участков, но даже без возможности обеспечить благоустройство территории для жителей дома.

Правообладатель земельного участка не смог подтвердить обеспеченность многоэтажки местами в школах и детских садах, а также прогулочными зонами, парковкой и детскими площадками около дома. В ООО «Финтек» сказали URA.RU, что прокомментируют ситуацию позже.

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Администрация Челябинска не выдала разрешения застройщику ООО «Финтек» на строительство многоэтажного дома на улице Отечественной в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте мэрии. Проект отклонили на публичных слушаниях. «Рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (многоквартирный жилой дом) по ул. Отечественной, 6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний», — говорится в заключении. В случае одобрения строительства многоэтажного дома на слушаниях, в Ленинском районе на улице Отечественной могло бы появиться еще одно высотное здание. Но застройщик планировал застройку в ограничительной зоне не только с нарушением минимальных отступов от земельных участков, но даже без возможности обеспечить благоустройство территории для жителей дома. Правообладатель земельного участка не смог подтвердить обеспеченность многоэтажки местами в школах и детских садах, а также прогулочными зонами, парковкой и детскими площадками около дома. В ООО «Финтек» сказали URA.RU, что прокомментируют ситуацию позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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