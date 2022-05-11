Мэрия Челябинска запретила строить многоэтажку в Ленинском районе

Уплотнительного строительства не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска не выдала разрешения застройщику ООО «Финтек» на строительство многоэтажного дома на улице Отечественной в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте мэрии. Проект отклонили на публичных слушаниях.

«Рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (многоквартирный жилой дом) по ул. Отечественной, 6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний», — говорится в заключении.

В случае одобрения строительства многоэтажного дома на слушаниях, в Ленинском районе на улице Отечественной могло бы появиться еще одно высотное здание. Но застройщик планировал застройку в ограничительной зоне не только с нарушением минимальных отступов от земельных участков, но даже без возможности обеспечить благоустройство территории для жителей дома.

Правообладатель земельного участка не смог подтвердить обеспеченность многоэтажки местами в школах и детских садах, а также прогулочными зонами, парковкой и детскими площадками около дома. В ООО «Финтек» сказали URA.RU, что прокомментируют ситуацию позже.