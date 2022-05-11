Жителям национальных сел ЯНАО проведут канализацию

В селах Ныда, Нори и Кутопьюган отсутствует канализация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Надымского района соорудит систему водоотведения и очистки стоков в национальных селах Ямала, которые ранее не были канализированы, на что окружная прокуратура не раз обращала внимание властей. Контроль за работой возложили на первого замглавы Алексея Колесова, сообщается в документах мэрии.

«В настоящее время села Ныда, Нори и Кутопьюган не канализованы. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Канализационные стоки от жилой застройки поступают в выгребные ямы (септики) с последующим вывозом. С целью улучшения ситуации на рынке коммунальных услуг сельских поселений определены приоритетные направления развития и первоочередные мероприятия», — говорится в документах.

Решение о строительстве канализации было принято после поездки губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в национальные села Надымского района, произошедшей в апреле 2022. Тогда глава региона указал, что необходимо решить проблемы с канализацией и построить новую школу и детский сад. В документе также сказано, что в Ныде реконструируют школу на 280 мест и детсад на 150 мест, в Кутопьюгане построят комплекс из школы на 140 мест и детского сада на 80 мест и такой же комплекс школа-сад на 40 мест возведут в Нори. Также решено отремонтировать школы-интернаты.

Ранее URA.RU сообщало, что еще в 2020 году прокуратура Ямала обязывала чиновников Надымского района соорудить систему водоотведения и очистки стоков в Ныде. Такое же исковое заявление получили власти села Кутопъюгана, но мэр его проигнорировал.

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