Суд обязал чиновников в ЯНАО построить канализацию

Стоки без очистки в селе Ныда Надымского района наносят вред природе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация села Ныда Надымского района ЯНАО обязана соорудить систему водоотведения и очистки стоков. Как сообщили представители окружной прокуратуры, надзорные органы добились данного решения через суд.

«Прокурор обратился в Надымский городской суд с исковым заявлением о возложении на орган местного самоуправления обязанности организовать возведение и ввод в эксплуатацию канализационных очистных сооружений на территории села Ныда, — рассказали в надзорном органе. — Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме». В настоящее время прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.

Поводом стала проверка, проведенная ведомством в отдаленном поселении района. В соответствии с ее итогами, в Ныде отсутствуют канализационные очистные сооружения и система канализационных стоков, их сбос осуществляется без очистки, что приводит к загрязнению окружающей среды.

Между тем, это уже не первая проверка, по итогам которой в селах, в том числе и отдаленных, в ЯНАО обязывают строить канализацию. Ранее аналогичные решения принимались по Кутопьюгану Надымского района и Ратте Красноселькупского района.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям администрации Надымского района. Там пообещали предоставить подробную информацию позже.