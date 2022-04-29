Губернатор Махонин добился, чтобы пермякам открыли зоопарк

Махонин договорился о лицензии для пермского зоопарка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский зоопарк смог получить необходимую для своей работы лицензию после встречи главы края Дмитрия Махонина с руководителем Россельхознадзора в Москве. О лицензии сообщает сайт управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. Получению необходимого документа способствовала внеплановая проверка, о которой смог договориться губернатор.

«29 апреля 2022 года по результатам проверки Россельхознадзор выдал муниципальному автономному учреждению культуры „Пермский зоопарк“ лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках», — сообщается на сайте ведомства. О необходимости проведения проверки губернатор Махонин упомянул на рабочей встрече с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом в Москве.

Закрытый в феврале краевой зоопарк не работал без лицензии более двух месяцев. Все это время велась работа по улучшению условий пребывания животных, чтобы добиться ее получения до переезда зооцентра на новое место в Нагорном. Ожидается, что зоопарк откроют уже на майские праздники.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура начала проверку администрации Перми из-за ненадлежащего содержания животных в городском зоопарке. Учреждению запретили пускать посетителей.