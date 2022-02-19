Прокуратура закрывает пермский зоопарк

Прокуратура требует закрыть пермский зоопарк для посетителей. Причиной стало отсутствие лицензии, которую учреждение пытается получить с 2021 года, сообщили в зоосаде.
«В адрес Пермского зоопарка поступило представление природоохранной межрайонной прокуратуры с требованием закрыть зоопарк для посетителей и продолжить содержание животных за „закрытыми дверями“. Это вызвано тем, что по новым требованиям законодательства для зоопарков установлено обязательное лицензирование деятельности», — сообщает зоосад на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Получить лицензию зоопарк пытается с начала 2021 года. Этому мешает его месторасположение и ограниченность территории. В зоопарке отмечают, что сейчас идет строительство нового современного зверинца, поэтому закрывать нынешний нельзя до переезда на новую площадку.
В Пермском зоопарке содержатся 2570 животных 282 видов. 192 из них занесены в Красную книгу. Сроки сдачи новой площадки неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств при строительстве возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы.
Прокуратура требует закрыть пермский зоопарк для посетителей. Причиной стало отсутствие лицензии, которую учреждение пытается получить с 2021 года, сообщили в зоосаде. «В адрес Пермского зоопарка поступило представление природоохранной межрайонной прокуратуры с требованием закрыть зоопарк для посетителей и продолжить содержание животных за „закрытыми дверями“. Это вызвано тем, что по новым требованиям законодательства для зоопарков установлено обязательное лицензирование деятельности», — сообщает зоосад на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Получить лицензию зоопарк пытается с начала 2021 года. Этому мешает его месторасположение и ограниченность территории. В зоопарке отмечают, что сейчас идет строительство нового современного зверинца, поэтому закрывать нынешний нельзя до переезда на новую площадку. В Пермском зоопарке содержатся 2570 животных 282 видов. 192 из них занесены в Красную книгу. Сроки сдачи новой площадки неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств при строительстве возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы.