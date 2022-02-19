Прокуратура закрывает пермский зоопарк

21 февраля 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Пермский зоопарк закрывают для посетителей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Прокуратура требует закрыть пермский зоопарк для посетителей. Причиной стало отсутствие лицензии, которую учреждение пытается получить с 2021 года, сообщили в зоосаде. «В адрес Пермского зоопарка поступило представление природоохранной межрайонной прокуратуры с требованием закрыть зоопарк для посетителей и продолжить содержание животных за „закрытыми дверями“. Это вызвано тем, что по новым требованиям законодательства для зоопарков установлено обязательное лицензирование деятельности», — сообщает зоосад на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Получить лицензию зоопарк пытается с начала 2021 года. Этому мешает его месторасположение и ограниченность территории. В зоопарке отмечают, что сейчас идет строительство нового современного зверинца, поэтому закрывать нынешний нельзя до переезда на новую площадку. В Пермском зоопарке содержатся 2570 животных 282 видов. 192 из них занесены в Красную книгу. Сроки сдачи новой площадки неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств при строительстве возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокуратура требует закрыть пермский зоопарк для посетителей. Причиной стало отсутствие лицензии, которую учреждение пытается получить с 2021 года, сообщили в зоосаде. «В адрес Пермского зоопарка поступило представление природоохранной межрайонной прокуратуры с требованием закрыть зоопарк для посетителей и продолжить содержание животных за „закрытыми дверями“. Это вызвано тем, что по новым требованиям законодательства для зоопарков установлено обязательное лицензирование деятельности», — сообщает зоосад на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Получить лицензию зоопарк пытается с начала 2021 года. Этому мешает его месторасположение и ограниченность территории. В зоопарке отмечают, что сейчас идет строительство нового современного зверинца, поэтому закрывать нынешний нельзя до переезда на новую площадку. В Пермском зоопарке содержатся 2570 животных 282 видов. 192 из них занесены в Красную книгу. Сроки сдачи новой площадки неоднократно сдвигались, а общая стоимость работ — увеличивалась. По факту хищения средств при строительстве возбуждено уголовное дело. Куратор стройки Илья Козырев осужден на четыре года реального лишения свободы.