11 мая 2022

Житель ХМАО отдал мошенникам деньги после звонка из Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, сотовая связь, заседание, областная дума, телефон в руке
Столько потерпевшему стоила услуга «продления сим-карты» Фото:

Житель Мегиона (ХМАО) заплатил мошенникам за услугу продления срока действия сим-карты 1,2 миллиона рублей. Мужчине звонили с подменного телефонного номера Министерства обороны России, но его это не смутило. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

«53-летнему жителю Мегиона поступило 12 телефонных звонков с подменных номеров. Номера принадлежали в том числе Министерству обороны, отделам полиции и „Ростелекому“. Звонившие убедили мужчину в необходимости переоформить сим-карту, так как ее действие заканчивается. И, чтобы упростить задачу, предложили сделать все дистанционно при помощи телефона. Для этого нужно было передать им коды подтверждения, которые приходили в смс. В итоге 1,2 миллиона рублей четырьмя транзакциями по 300 тысяч ушли на счета неизвестных лиц», — рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что схема с подменой номеров является типичной для телефонного мошенничества. С ее помощью удается обмануть даже недоверчивых граждан. «Номера телефонов, которые мы проверили, фигурируют еще в 121 деле о мошенничестве. Когда потенциальная жертва начинает сомневаться, мошенники просят проверить входящий номер через интернет, чтобы удостовериться в том, что такой номер действительно существует. И люди попадаются», — пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Югорска перевела свои сбережения мошеннице, представившейся курьером министра финансов. Обещая компенсацию за ранее купленные лекарства, злоумышленница завладела средствами пенсионерки на общую сумму 90 тысяч рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Житель Мегиона (ХМАО) заплатил мошенникам за услугу продления срока действия сим-карты 1,2 миллиона рублей. Мужчине звонили с подменного телефонного номера Министерства обороны России, но его это не смутило. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Югре. «53-летнему жителю Мегиона поступило 12 телефонных звонков с подменных номеров. Номера принадлежали в том числе Министерству обороны, отделам полиции и „Ростелекому“. Звонившие убедили мужчину в необходимости переоформить сим-карту, так как ее действие заканчивается. И, чтобы упростить задачу, предложили сделать все дистанционно при помощи телефона. Для этого нужно было передать им коды подтверждения, которые приходили в смс. В итоге 1,2 миллиона рублей четырьмя транзакциями по 300 тысяч ушли на счета неизвестных лиц», — рассказали в полиции. В пресс-службе добавили, что схема с подменой номеров является типичной для телефонного мошенничества. С ее помощью удается обмануть даже недоверчивых граждан. «Номера телефонов, которые мы проверили, фигурируют еще в 121 деле о мошенничестве. Когда потенциальная жертва начинает сомневаться, мошенники просят проверить входящий номер через интернет, чтобы удостовериться в том, что такой номер действительно существует. И люди попадаются», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Югорска перевела свои сбережения мошеннице, представившейся курьером министра финансов. Обещая компенсацию за ранее купленные лекарства, злоумышленница завладела средствами пенсионерки на общую сумму 90 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...