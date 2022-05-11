Житель ХМАО отдал мошенникам деньги после звонка из Минобороны

Столько потерпевшему стоила услуга «продления сим-карты» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Мегиона (ХМАО) заплатил мошенникам за услугу продления срока действия сим-карты 1,2 миллиона рублей. Мужчине звонили с подменного телефонного номера Министерства обороны России, но его это не смутило. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.

«53-летнему жителю Мегиона поступило 12 телефонных звонков с подменных номеров. Номера принадлежали в том числе Министерству обороны, отделам полиции и „Ростелекому“. Звонившие убедили мужчину в необходимости переоформить сим-карту, так как ее действие заканчивается. И, чтобы упростить задачу, предложили сделать все дистанционно при помощи телефона. Для этого нужно было передать им коды подтверждения, которые приходили в смс. В итоге 1,2 миллиона рублей четырьмя транзакциями по 300 тысяч ушли на счета неизвестных лиц», — рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что схема с подменой номеров является типичной для телефонного мошенничества. С ее помощью удается обмануть даже недоверчивых граждан. «Номера телефонов, которые мы проверили, фигурируют еще в 121 деле о мошенничестве. Когда потенциальная жертва начинает сомневаться, мошенники просят проверить входящий номер через интернет, чтобы удостовериться в том, что такой номер действительно существует. И люди попадаются», — пояснили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Югорска перевела свои сбережения мошеннице, представившейся курьером министра финансов. Обещая компенсацию за ранее купленные лекарства, злоумышленница завладела средствами пенсионерки на общую сумму 90 тысяч рублей.

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