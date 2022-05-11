11 мая 2022

В ЯНАО чиновник покинул пост спустя два месяца после назначения

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, депутат, чиновник, уход, увольнение, коридоры власти
На пост председателя контрольно-счетной палаты Игоря Келенджеридзе назначили 25 февраля Фото:

Председатель контрольно-счетной палаты Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Келенджеридзе покинул свой пост, спустя два месяца после назначения на эту должность. Об этом сообщается в документах мэрии города.

«Досрочно освободить от должности председателя контрольно-счетной палаты города Лабытнанги Келенджеридзе Игоря Гурамовича 11 мая 2022 года. Считать 11.05. 2022 последним рабочим днем Келенджеридзе И.Г.», — говорится на сайте ведомства.

На пост председателя Келенджеридзе назначили 25 февраля 2022 года. До этого он занимал должность начальника отдела по размещению муниципального заказа администрации Лабытнанги. Получить оперативный комментарий от Игоря Келенджеридзе не удалось — на запрос агентства он не ответил.

В администрации сообщили, что его отставка была принята в связи с другими кадровыми изменениями, о которых рассказать отказались. «Готовим официальную информацию для размещения на сайте и в аккаунтах администрации города в социальных сетях», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в счетной палате ЯНАО сменилось руководство. Владимир Свидлов подал в отставку, а на его место заняла глава департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева.

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Председатель контрольно-счетной палаты Лабытнанги (ЯНАО) Игорь Келенджеридзе покинул свой пост, спустя два месяца после назначения на эту должность. Об этом сообщается в документах мэрии города. «Досрочно освободить от должности председателя контрольно-счетной палаты города Лабытнанги Келенджеридзе Игоря Гурамовича 11 мая 2022 года. Считать 11.05. 2022 последним рабочим днем Келенджеридзе И.Г.», — говорится на сайте ведомства. На пост председателя Келенджеридзе назначили 25 февраля 2022 года. До этого он занимал должность начальника отдела по размещению муниципального заказа администрации Лабытнанги. Получить оперативный комментарий от Игоря Келенджеридзе не удалось — на запрос агентства он не ответил. В администрации сообщили, что его отставка была принята в связи с другими кадровыми изменениями, о которых рассказать отказались. «Готовим официальную информацию для размещения на сайте и в аккаунтах администрации города в социальных сетях», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в счетной палате ЯНАО сменилось руководство. Владимир Свидлов подал в отставку, а на его место заняла глава департамента экономики ЯНАО Светлана Гусева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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