11 мая 2022

Из-за школьников в Перми запрещают продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний звонок в Челябинске, алкомаркет, пьянство, выпускники, красное белое
Алкоголь запретят на время праздника выпускников Фото:

Пермские власти запретили продажу алкоголя в городе 18 мая. В этот день выпускники 9-х и 11-х классов будут отмечать «Последние звонки», пояснили в мэрии.

«В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.11.2011 № 755-п на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в день проведения «Последних звонков», — сообщается на сайте администрации города. За нарушение запрета грозит штраф.

Последний раз в Перми продажу алкоголя ограничивали 9 мая. В День Победы традиционно запрещается розничная торговля спиртными напитками и пивом.

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Пермские власти запретили продажу алкоголя в городе 18 мая. В этот день выпускники 9-х и 11-х классов будут отмечать «Последние звонки», пояснили в мэрии. «В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.11.2011 № 755-п на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в день проведения «Последних звонков», — сообщается на сайте администрации города. За нарушение запрета грозит штраф. Последний раз в Перми продажу алкоголя ограничивали 9 мая. В День Победы традиционно запрещается розничная торговля спиртными напитками и пивом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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