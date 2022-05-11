Из-за школьников в Перми запрещают продажу алкоголя

Алкоголь запретят на время праздника выпускников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские власти запретили продажу алкоголя в городе 18 мая. В этот день выпускники 9-х и 11-х классов будут отмечать «Последние звонки», пояснили в мэрии.

«В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.11.2011 № 755-п на территории Пермского края, в том числе города Перми, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в день проведения «Последних звонков», — сообщается на сайте администрации города. За нарушение запрета грозит штраф.

Последний раз в Перми продажу алкоголя ограничивали 9 мая. В День Победы традиционно запрещается розничная торговля спиртными напитками и пивом.