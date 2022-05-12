Жители Академического столкнулись с массовой нехваткой мест в детских садах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Академического района Екатеринбурга столкнулись с нехваткой мест в детских садах. Родители не могут устроить детей в учреждения своего района и вынуждены обращаться в отдаленные садики. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Нам пришло уведомление, что дали место в детсад на юго-западе. По прописке нам положен садик в Академическом районе. Я так понимаю, что надеяться на то, что мы сможем найти место в ясельной группе по прописке — бессмысленно», — посетовала жительница Академического Наталья.

По словам другой горожанки, ее ребенку дали место в детском саду на Волгоградской. Детское учреждение находится далеко от дома. «Сегодня ездили в управление образования, спросили у них — почему так далеко. Нам сказали, что в Академическом ясельных групп почти нет, а если есть, то все места заняты льготниками. Еще сказали, что в следующем году, возможно, и получим место в своем районе, но тоже не точно», — говорит жительница восьмого района Екатеринбурга Юлия.

«Мы получили путевку в детсад № 504 на ВИЗе. В очереди стояли в три садика в Академе. Ребенку сейчас год и 9 месяцев. Хотелось водить малыша в детский сад в границах своего района, а не за пять километров от дома», — жалуется Светлана.

Редакция URA.RU направила запрос в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что жители Академического столкнулись с массовой нехваткой мест в начальных классах школ. По словам горожанки, в школах №16 и №19 женщине выдали официальный отказ с указанием причины — отсутствие мест. Позже женщина обратилась в департамент образования, где ей предложили водить детей в лицей №109 за 6 километров от дома.

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