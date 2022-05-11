11 мая 2022

Тюменский депутат предложил ликвидировать ПФР

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Пресс-конференция вице-спикера Тюменской областной думы от оппозиции Владимира Пискайкина. Тюмень, пискайкин владимир
Владимир Пискайкин обвинил ПФР в отсутствии прибыли Фото:

Глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Тюменской облдуме Владимир Пискайкин предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. Слова депутата приводит пресс-служба регионального отделения эсеров.

«Есть ПРФ, он деньги пенсионеров куда-то вкладывает. Покажите нам тогда прибыль. Многие чиновники в ПРФ работают, получают там зарплату, в итоге никакую прибыль они не генерируют. Для чего они тогда нужны? У нас в бюджете достаточно денег, чтобы напрямую все это регулировать», — заявил Пискайкин, комментируя ситуацию о проблемах с размером пенсий в России.

Ранее URA.RU проводило расследование о том, сколько денег ПРФ тратит на свои «дворцы». Согласно материалу агентства, на содержание помещений фонда в год уходит более пяти миллиардов рублей.

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Глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Тюменской облдуме Владимир Пискайкин предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. Слова депутата приводит пресс-служба регионального отделения эсеров. «Есть ПРФ, он деньги пенсионеров куда-то вкладывает. Покажите нам тогда прибыль. Многие чиновники в ПРФ работают, получают там зарплату, в итоге никакую прибыль они не генерируют. Для чего они тогда нужны? У нас в бюджете достаточно денег, чтобы напрямую все это регулировать», — заявил Пискайкин, комментируя ситуацию о проблемах с размером пенсий в России. Ранее URA.RU проводило расследование о том, сколько денег ПРФ тратит на свои «дворцы». Согласно материалу агентства, на содержание помещений фонда в год уходит более пяти миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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