Тюменский депутат предложил ликвидировать ПФР

12 мая 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Владимир Пискайкин обвинил ПФР в отсутствии прибыли Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Тюменской облдуме Владимир Пискайкин предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. Слова депутата приводит пресс-служба регионального отделения эсеров. «Есть ПРФ, он деньги пенсионеров куда-то вкладывает. Покажите нам тогда прибыль. Многие чиновники в ПРФ работают, получают там зарплату, в итоге никакую прибыль они не генерируют. Для чего они тогда нужны? У нас в бюджете достаточно денег, чтобы напрямую все это регулировать», — заявил Пискайкин, комментируя ситуацию о проблемах с размером пенсий в России. Ранее URA.RU проводило расследование о том, сколько денег ПРФ тратит на свои «дворцы». Согласно материалу агентства, на содержание помещений фонда в год уходит более пяти миллиардов рублей. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Глава фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Тюменской облдуме Владимир Пискайкин предложил ликвидировать Пенсионный фонд России. Слова депутата приводит пресс-служба регионального отделения эсеров. «Есть ПРФ, он деньги пенсионеров куда-то вкладывает. Покажите нам тогда прибыль. Многие чиновники в ПРФ работают, получают там зарплату, в итоге никакую прибыль они не генерируют. Для чего они тогда нужны? У нас в бюджете достаточно денег, чтобы напрямую все это регулировать», — заявил Пискайкин, комментируя ситуацию о проблемах с размером пенсий в России. Ранее URA.RU проводило расследование о том, сколько денег ПРФ тратит на свои «дворцы». Согласно материалу агентства, на содержание помещений фонда в год уходит более пяти миллиардов рублей.