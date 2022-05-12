Власти ЯНАО не платят по договорам

Департамент социальной защиты ЯНАО не заплатил субсидию около трех миллионов рублей РОО ЯНАО «Семья Ямала». Как сообщается на сайте арбитражного суда, общественная организация также подала иск и на департамент экономики ЯНАО.
«Судья арбитражного суда ЯНАО Осипова Ю.Г., ознакомившись с исковым заявлением региональной общественной организации Ямало-Ненецкого автономного округа „Семья Ямала“ к департаменту социальной защиты населения ЯНАО, департаменту финансов ЯНАО о взыскании 3 161 564 рублей 63 копеек. Определил: Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения.
Как сообщили URA.RU в РОО ЯНАО «Семья Ямала», организация в апреле 2021 года заключила договор соглашение о предоставлении субсидий из окружного бюджета для выплаты компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением социальных услуг. Однако в конце 2021 года организацию проинформировали об исчерпании лимитов бюджетного субсидирования, из-за этого образовалась задолженность за октябрь—ноябрь.
«Учитывая, что, по мнению РОО ЯНАО „Семья Ямала“, указанные субсидии носят обязательный характер и решение вопроса об их предоставлении не может являться предметом усмотрения публично-правового образования, РОО ЯНАО „Семья Ямала“ вынуждена была обратиться в суд», — добавили в РОО ЯНАО «Семья Ямала».
«За последние пару лет в ЯНАО было создано десятки различных социально направленных компаний, которые получают субсидии. Однако из-за этого многие старейшие соцорганизации не могут получить бюджетные деньги», — рассказал инсайдер в социальной сфере. Как он добавил, на данный момент многие организации ждут, чем закончиться судебное разбирательство.
Агентство обратилось за комментарием в департаменты социальной защиты и экономики ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.
Департамент социальной защиты ЯНАО не заплатил субсидию около трех миллионов рублей РОО ЯНАО «Семья Ямала». Как сообщается на сайте арбитражного суда, общественная организация также подала иск и на департамент экономики ЯНАО. «Судья арбитражного суда ЯНАО Осипова Ю.Г., ознакомившись с исковым заявлением региональной общественной организации Ямало-Ненецкого автономного округа „Семья Ямала“ к департаменту социальной защиты населения ЯНАО, департаменту финансов ЯНАО о взыскании 3 161 564 рублей 63 копеек. Определил: Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения. Как сообщили URA.RU в РОО ЯНАО «Семья Ямала», организация в апреле 2021 года заключила договор соглашение о предоставлении субсидий из окружного бюджета для выплаты компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением социальных услуг. Однако в конце 2021 года организацию проинформировали об исчерпании лимитов бюджетного субсидирования, из-за этого образовалась задолженность за октябрь—ноябрь. «Учитывая, что, по мнению РОО ЯНАО „Семья Ямала“, указанные субсидии носят обязательный характер и решение вопроса об их предоставлении не может являться предметом усмотрения публично-правового образования, РОО ЯНАО „Семья Ямала“ вынуждена была обратиться в суд», — добавили в РОО ЯНАО «Семья Ямала». «За последние пару лет в ЯНАО было создано десятки различных социально направленных компаний, которые получают субсидии. Однако из-за этого многие старейшие соцорганизации не могут получить бюджетные деньги», — рассказал инсайдер в социальной сфере. Как он добавил, на данный момент многие организации ждут, чем закончиться судебное разбирательство. Агентство обратилось за комментарием в департаменты социальной защиты и экономики ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.