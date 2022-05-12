Власти ЯНАО не платят по договорам

Департамент соцзащиты ЯНАО задолжал около трех миллионов рублей за октябрь—ноябрь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Департамент социальной защиты ЯНАО не заплатил субсидию около трех миллионов рублей РОО ЯНАО «Семья Ямала». Как сообщается на сайте арбитражного суда, общественная организация также подала иск и на департамент экономики ЯНАО.

«Судья арбитражного суда ЯНАО Осипова Ю.Г., ознакомившись с исковым заявлением региональной общественной организации Ямало-Ненецкого автономного округа „Семья Ямала“ к департаменту социальной защиты населения ЯНАО, департаменту финансов ЯНАО о взыскании 3 161 564 рублей 63 копеек. Определил: Исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения.

Как сообщили URA.RU в РОО ЯНАО «Семья Ямала», организация в апреле 2021 года заключила договор соглашение о предоставлении субсидий из окружного бюджета для выплаты компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением социальных услуг. Однако в конце 2021 года организацию проинформировали об исчерпании лимитов бюджетного субсидирования, из-за этого образовалась задолженность за октябрь—ноябрь.

«Учитывая, что, по мнению РОО ЯНАО „Семья Ямала“, указанные субсидии носят обязательный характер и решение вопроса об их предоставлении не может являться предметом усмотрения публично-правового образования, РОО ЯНАО „Семья Ямала“ вынуждена была обратиться в суд», — добавили в РОО ЯНАО «Семья Ямала».

«За последние пару лет в ЯНАО было создано десятки различных социально направленных компаний, которые получают субсидии. Однако из-за этого многие старейшие соцорганизации не могут получить бюджетные деньги», — рассказал инсайдер в социальной сфере. Как он добавил, на данный момент многие организации ждут, чем закончиться судебное разбирательство.

Агентство обратилось за комментарием в департаменты социальной защиты и экономики ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

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