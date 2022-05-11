Пермским чиновникам дали установку по ведению соцсетей

Представителям власти рекомендуют развивать платформы российского происхождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Органам государственной власти необходимо оставить свои паблики в Facebook (запрещен в РФ) и Instagram (запрещен в РФ). Как сообщил URA.RU источник в политэлитах региона, соцсети признаны экстремистскими, и активность в них со стороны чиновников и депутатов не приветствуется.

«На самом деле, работать в них не запрещено, конечно. Но органам власти настоятельно не рекомендуется. Им надо развивать аккаунты на других платформах российского происхождения: ВКонтакте, Telegram, факультативно „Одноклассники“. Факультативно, поскольку там тяжелая аудитория, у нее особые интересы», — отметил собеседник.

За чиновниками при этом приглядывает «Центр управления регионом» АНО «Диалог». «Нет, никто не наказывает за „лайки“, разумеется. Но все же надо проявлять больше сознательности. Позиция государства по поводу призывов убивать россиян на платформах Facebook (запрещен в РФ) и Instagram (запрещен в РФ) обозначена четко. Не стоит идти наперекор», — отметил источник.

По его словам, этому правилу должны следовать и депутаты. А многие из них, в том числе членов «Единой России», продолжают активность в запрещенных соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря позиции губернатора Дмитрия Махонина в Пермском крае фактически прекратил свое существование анонимный сегмент Telegram.