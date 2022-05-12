У голландской компании арестовали суда по иску «НОВАТЭКа». Причина в неисполнении работ в ЯНАО

12 мая 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Компания не выполнила обязательства по установке технологической линии в ЯНАО Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Суда компании ООО «Боскалис» (принадлежит компании Boskalis) арестованы 12 мая в Мурманске по решению областного суда. Иск об аресте имущества подала дочерняя компания «НОВАТЭКа» — ООО «Арктик СПГ-2», ведущая строительство завода на Ямале. «Суд Мурманской области по иску дочерней компании „НОВАТЭКа“ — ООО „Арктик СПГ-2“ — наложил арест на суда ООО „Боскалис“ (принадлежит нидерландской Boskalis), выполнявшие работы в рамках договора с подрядчиком по проекту строительства завода по сжижению природного газа (СПГ)», — передает «Интерфакс». Компания «Боскалис» заключила договор, по которому должна была предоставить суда. С их помощью планировалось установить основание нижней плиты технологической линии. Однако 4 марта компания без объяснения причины оставила свои суда в Мурманске и разорвала договор в одностороннем порядке. Размер убытков, нанесенный этими действиями, оценивается примерно в 7,1 млрд рублей. ООО «Арктик СПГ-2» направил иск о принятии предварительных обеспечительных мер, который был удовлетворен. В результате два судна компании «Боскалис» оказались арестованы в порту Мурманска. Ранее URA.RU сообщало, что санкции со стороны западных стран затруднили сотрудничество «НОВАТЭКа» с французской компании Technip Energies NV. Это может привести к замедлению реализации «Арктик СПГ-2». Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Суда компании ООО «Боскалис» (принадлежит компании Boskalis) арестованы 12 мая в Мурманске по решению областного суда. Иск об аресте имущества подала дочерняя компания «НОВАТЭКа» — ООО «Арктик СПГ-2», ведущая строительство завода на Ямале. «Суд Мурманской области по иску дочерней компании „НОВАТЭКа“ — ООО „Арктик СПГ-2“ — наложил арест на суда ООО „Боскалис“ (принадлежит нидерландской Boskalis), выполнявшие работы в рамках договора с подрядчиком по проекту строительства завода по сжижению природного газа (СПГ)», — передает «Интерфакс». Компания «Боскалис» заключила договор, по которому должна была предоставить суда. С их помощью планировалось установить основание нижней плиты технологической линии. Однако 4 марта компания без объяснения причины оставила свои суда в Мурманске и разорвала договор в одностороннем порядке. Размер убытков, нанесенный этими действиями, оценивается примерно в 7,1 млрд рублей. ООО «Арктик СПГ-2» направил иск о принятии предварительных обеспечительных мер, который был удовлетворен. В результате два судна компании «Боскалис» оказались арестованы в порту Мурманска. Ранее URA.RU сообщало, что санкции со стороны западных стран затруднили сотрудничество «НОВАТЭКа» с французской компании Technip Energies NV. Это может привести к замедлению реализации «Арктик СПГ-2».