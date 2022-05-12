Экс-депутат Воронежа обвинила Ходорковского в курганских пожарах

12 мая 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

По мнению, экс-депутата Галины Кудрявцевой пожары могут быть связаны с предпринимателем Михаилом Ходорковским Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Экс-депутат гордумы Воронежа Галина Кудрявцева считает, что пожары в Курганской области связаны с деятельностью предпринимателя Михаила Ходорковского и других оппозиционеров. По ее мнению, сейчас «идет огненная война против России». «Все Зауралье горит, наказывают за это „стрелочников“ — представителей местной власти, хотя очевидно, что это самая настоящая огненная война против России. Я не верю, что это просто стихийные бедствия, не такая уж сейчас огнеопасная погода. Надо вспомнить, что Зауралье, а особенно Екатеринбург — это была вотчина беглого Ходорковского и прочих „навальнят“ [соратники политика Алексея Навального, который признан в РФ террористом и экстремистом]», — рассказала Кудрявцева изданию «Блокнот Воронеж». По ее мнению, эти оппозиционеры наносят экономике государства вред. Кудрявцева поддержала идею вознаграждать тех, кто рассказывает про поджигателей, так как она не верит, что местные жители ничего не замечают. На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с Ходорковским, его номера телефона нет в распоряжении редакции. В Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. 12 мая сотрудники МЧС боролись с отдельными очагами пожаров в лесах Каргапольского, Кетовского и Юргамышского муниципальных округов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Экс-депутат гордумы Воронежа Галина Кудрявцева считает, что пожары в Курганской области связаны с деятельностью предпринимателя Михаила Ходорковского и других оппозиционеров. По ее мнению, сейчас «идет огненная война против России». «Все Зауралье горит, наказывают за это „стрелочников“ — представителей местной власти, хотя очевидно, что это самая настоящая огненная война против России. Я не верю, что это просто стихийные бедствия, не такая уж сейчас огнеопасная погода. Надо вспомнить, что Зауралье, а особенно Екатеринбург — это была вотчина беглого Ходорковского и прочих „навальнят“ [соратники политика Алексея Навального, который признан в РФ террористом и экстремистом]», — рассказала Кудрявцева изданию «Блокнот Воронеж». По ее мнению, эти оппозиционеры наносят экономике государства вред. Кудрявцева поддержала идею вознаграждать тех, кто рассказывает про поджигателей, так как она не верит, что местные жители ничего не замечают. На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с Ходорковским, его номера телефона нет в распоряжении редакции. В Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. 12 мая сотрудники МЧС боролись с отдельными очагами пожаров в лесах Каргапольского, Кетовского и Юргамышского муниципальных округов.