В лесах остались отдельные очаги пожаров Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Курганской области 12 мая пожарные-спасатели борются с отдельными очагами пожаров в лесах Каргапольского, Кетовского и Юргамышского муниципальных округов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Угрозы населенным пунктам Курганской области нет. Авиация МЧС России продолжает работу до полной ликвидации локализованных очагов в лесном массиве. <…> Огнеборцы работают на территориях Кетовского, Каргапольского и Юргамышского муниципальных округов», — рассказали в пресс-службе.

По данным МЧС, основные силы занимаются проливкой местности, ранее охваченной природными пожарами. Также в районах прокладывают минерализованные полосы. В МЧС добавили, что 12 мая в Юргамышском округе работает авиация. Представители ведомства отметили, что всего с начала пожаров с помощью двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС и вертолета Ми-8 МЧС России в регионе совершены более 600 сбросов воды общим объемом более 3,5 тысяч тонн.

Ранее в регионе из-за пожаров ввели режим ЧС. 10 мая сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на 1500 жилых домов, а также на 10 социальных объектов.