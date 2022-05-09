В Курганской области снова ввели режим ЧС во всех районах

Во всех районах Курганской области снова ввели режим ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Курганской области с 10 мая вновь введен режим чрезвычайной ситуации во всех муниципальных образованиях. Соответствующее решение принято на заседании КЧС под председательством губернатора Вадима Шумкова, говорится в telegram-канале «Курганская область официально».

«В связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением из-за порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности. Из-за сильных порывов ветра пока не удается разрешить использование авиации. Правительством Курганской области и всеми ключевыми службами предпринимаются всевозможные меры, чтобы не допустить огонь в населенные пункты», — написано в сообщении.

Сейчас на всех противопожарных мероприятиях уже задействовано почти 1400 человек различных федеральных, региональных, муниципальных служб, а также порядка 200 единиц техники. В регионе работает 700 патрулей, которые ориентированы как на профилактику, так и выявление нарушений запретов, действующих в пожароопасный период. «Напоминаем, что на период действия особого противопожарного режима запрещено: сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки, разводить костры и проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах», — говорится в telegram-канале правительства региона.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался о тушении пожаров перед президентом России Владимир Путиным. Глава региона выступил с докладом в эфире федерального телеканала «Россия-24». Шумков отметил, что тушить пожары мешают отсутствие дождей и штормовой ветер. Три дня назад режим ЧС был снят в большинстве муниципальных образований. Он продолжал действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов, а также Варгашинского района и города Курган.

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