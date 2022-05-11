В ЯНАО чиновник надзорной структуры стал замом мэра

Новым заместителем главы Лабытнанги (ЯНАО) Марины Тресковой стал Игорь Келенджеридзе, который ушел с поста председателя контрольно-счетной палаты спустя два месяца после назначения. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
«Келенджеридзе Игорь Гурамович — заместитель главы Администрации города Лабытнанги», — говорится на сайте. Келенджеридзе 11 мая отработал последний день в должности председателя, а 12 мая был уже официально назначен на пост замглавы.
Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Келенджеридзе досрочно сложил полномочия председателя контрольно-счетной палаты. Его назначили на эту должность 25 февраля 2022 года. До этого он занимал должность начальника отдела по размещению муниципального заказа администрации Лабытнанги.
Новым заместителем главы Лабытнанги (ЯНАО) Марины Тресковой стал Игорь Келенджеридзе, который ушел с поста председателя контрольно-счетной палаты спустя два месяца после назначения. Об этом сообщается на сайте мэрии города. «Келенджеридзе Игорь Гурамович — заместитель главы Администрации города Лабытнанги», — говорится на сайте. Келенджеридзе 11 мая отработал последний день в должности председателя, а 12 мая был уже официально назначен на пост замглавы. Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Келенджеридзе досрочно сложил полномочия председателя контрольно-счетной палаты. Его назначили на эту должность 25 февраля 2022 года. До этого он занимал должность начальника отдела по размещению муниципального заказа администрации Лабытнанги.