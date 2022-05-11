В ЯНАО чиновник надзорной структуры стал замом мэра

Экс-председатель контрольно-счетной палаты Лабытнанги стал замом Тресковой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым заместителем главы Лабытнанги (ЯНАО) Марины Тресковой стал Игорь Келенджеридзе, который ушел с поста председателя контрольно-счетной палаты спустя два месяца после назначения. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

«Келенджеридзе Игорь Гурамович — заместитель главы Администрации города Лабытнанги», — говорится на сайте. Келенджеридзе 11 мая отработал последний день в должности председателя, а 12 мая был уже официально назначен на пост замглавы.

Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Келенджеридзе досрочно сложил полномочия председателя контрольно-счетной палаты. Его назначили на эту должность 25 февраля 2022 года. До этого он занимал должность начальника отдела по размещению муниципального заказа администрации Лабытнанги.