11 мая 2022

В ЯНАО чиновник надзорной структуры стал замом мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, глава, глава города, триколор, флаг россии
Экс-председатель контрольно-счетной палаты Лабытнанги стал замом Тресковой Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым заместителем главы Лабытнанги (ЯНАО) Марины Тресковой стал Игорь Келенджеридзе, который ушел с поста председателя контрольно-счетной палаты спустя два месяца после назначения. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

«Келенджеридзе Игорь Гурамович — заместитель главы Администрации города Лабытнанги», — говорится на сайте. Келенджеридзе 11 мая отработал последний день в должности председателя, а 12 мая был уже официально назначен на пост замглавы.

Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Келенджеридзе досрочно сложил полномочия председателя контрольно-счетной палаты. Его назначили на эту должность 25 февраля 2022 года. До этого он занимал должность начальника отдела по размещению муниципального заказа администрации Лабытнанги.

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Новым заместителем главы Лабытнанги (ЯНАО) Марины Тресковой стал Игорь Келенджеридзе, который ушел с поста председателя контрольно-счетной палаты спустя два месяца после назначения. Об этом сообщается на сайте мэрии города. «Келенджеридзе Игорь Гурамович — заместитель главы Администрации города Лабытнанги», — говорится на сайте. Келенджеридзе 11 мая отработал последний день в должности председателя, а 12 мая был уже официально назначен на пост замглавы. Ранее URA.RU сообщало, что Игорь Келенджеридзе досрочно сложил полномочия председателя контрольно-счетной палаты. Его назначили на эту должность 25 февраля 2022 года. До этого он занимал должность начальника отдела по размещению муниципального заказа администрации Лабытнанги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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