11 мая 2022

Власти закрыли тюменский детсад, где отравились 20 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, спортзал, детский сад45
Детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева в Тобольске временно прекратил работу Фото:

Детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева г. Тобольска приостановил работу из-за групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди воспитанников. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что там у 20 детей подтвердился сальмонеллез.

«В Тюменской области зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди детей организованного коллектива детского сада структурного подразделения МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева города Тобольска. Работа детского сада приостановлена. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит эпидемиологическое расследование по данному факту», — указано на официальном сайте Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там добавили, что вспышка групповой заболеваемости детей была вызвана сальмонеллой. О количестве подтвержденных случаев заболевания в Роспотребнадзоре пообещали сообщить после проведения лабораторных исследований.

Ранее URA.RU писало о том, что в тобольском детском саду при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева произошло массовое заражение детей сальмонеллезом. Директор дошкольного образовательного учреждения косвенно подтвердила эту информацию в беседе с агентством.

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Детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева г. Тобольска приостановил работу из-за групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди воспитанников. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что там у 20 детей подтвердился сальмонеллез. «В Тюменской области зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди детей организованного коллектива детского сада структурного подразделения МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева города Тобольска. Работа детского сада приостановлена. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит эпидемиологическое расследование по данному факту», — указано на официальном сайте Роспотребнадзора по Тюменской области. Там добавили, что вспышка групповой заболеваемости детей была вызвана сальмонеллой. О количестве подтвержденных случаев заболевания в Роспотребнадзоре пообещали сообщить после проведения лабораторных исследований. Ранее URA.RU писало о том, что в тобольском детском саду при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева произошло массовое заражение детей сальмонеллезом. Директор дошкольного образовательного учреждения косвенно подтвердила эту информацию в беседе с агентством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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