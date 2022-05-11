Власти закрыли тюменский детсад, где отравились 20 детей

Детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева в Тобольске временно прекратил работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева г. Тобольска приостановил работу из-за групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди воспитанников. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что там у 20 детей подтвердился сальмонеллез.

«В Тюменской области зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди детей организованного коллектива детского сада структурного подразделения МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева города Тобольска. Работа детского сада приостановлена. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит эпидемиологическое расследование по данному факту», — указано на официальном сайте Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там добавили, что вспышка групповой заболеваемости детей была вызвана сальмонеллой. О количестве подтвержденных случаев заболевания в Роспотребнадзоре пообещали сообщить после проведения лабораторных исследований.

Ранее URA.RU писало о том, что в тобольском детском саду при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева произошло массовое заражение детей сальмонеллезом. Директор дошкольного образовательного учреждения косвенно подтвердила эту информацию в беседе с агентством.