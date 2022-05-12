«Газпром» не сможет поставлять газ в ЕС по трубе «Ямал-Европа»

12 мая 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Санкции введены из-за ряда нарушений польской стороны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Санкции РФ запрещают использование польской части газопровода «Ямал-Европа», оператором которой выступает польская EuRoPol GAZ для транзита газа через Польшу. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «Введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе — компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода „Ямал — Европа“. Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для „Газпрома“ это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». Польша неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ. 26 апреля введены санкции против «Газпрома», из-за чего компания лишилась права получать дивиденды. EuRoPol GAZ — не единственная компания, попавшая под санкции правительства РФ. В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. Ограничения ввели против бывших европейских дочерних предприятий компании «Газпром», передает телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Санкции РФ запрещают использование польской части газопровода «Ямал-Европа», оператором которой выступает польская EuRoPol GAZ для транзита газа через Польшу. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «Введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе — компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода „Ямал — Европа“. Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для „Газпрома“ это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», — сообщается в telegram-канале «Газпрома». Польша неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ. 26 апреля введены санкции против «Газпрома», из-за чего компания лишилась права получать дивиденды. EuRoPol GAZ — не единственная компания, попавшая под санкции правительства РФ. В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. Ограничения ввели против бывших европейских дочерних предприятий компании «Газпром», передает телеканал 360.