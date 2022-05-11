11 мая 2022
10 мая 2022
09 мая 2022

Правительство РФ наложило санкции на газопровод «Ямал-Европа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Санкции были наложены на EuRoPol GAZ S.A Фото:
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Правительство Российской Федерации ввело санкции в отношении EuRoPol GAZ S.A — компании, которая владеет польским участком газопровода «Ямал-Европа». Документ, подтверждающий информацию, опубликован на официальном портале правовой информации.

«В отношении данных лиц введены запреты на платежи и операции с ценными бумагами. Отдельно отмечено, что введен запрет на заходы в порты РФ и сделки, совершаемые компаниями в интересах лиц, находящимися под санкциями», — отмечается в документе.

Ранее URA.RU рассказывал, что EuRoPol GAZ S.A — не единственная компания, попавшая под санкции сегодня. В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. Ограничения ввели против бывших европейских дочерних предприятий компании «Газпром».

Это один из пакетов ответных санкций, которые ввела Россия в отношении компаний из Европы. Европа ввела свои санкции на фоне операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля.

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Правительство Российской Федерации ввело санкции в отношении EuRoPol GAZ S.A — компании, которая владеет польским участком газопровода «Ямал-Европа». Документ, подтверждающий информацию, опубликован на официальном портале правовой информации. «В отношении данных лиц введены запреты на платежи и операции с ценными бумагами. Отдельно отмечено, что введен запрет на заходы в порты РФ и сделки, совершаемые компаниями в интересах лиц, находящимися под санкциями», — отмечается в документе. Ранее URA.RU рассказывал, что EuRoPol GAZ S.A — не единственная компания, попавшая под санкции сегодня. В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. Ограничения ввели против бывших европейских дочерних предприятий компании «Газпром». Это один из пакетов ответных санкций, которые ввела Россия в отношении компаний из Европы. Европа ввела свои санкции на фоне операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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