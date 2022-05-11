Правительство РФ наложило санкции на газопровод «Ямал-Европа»

Санкции были наложены на EuRoPol GAZ S.A Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Российской Федерации ввело санкции в отношении EuRoPol GAZ S.A — компании, которая владеет польским участком газопровода «Ямал-Европа». Документ, подтверждающий информацию, опубликован на официальном портале правовой информации.

«В отношении данных лиц введены запреты на платежи и операции с ценными бумагами. Отдельно отмечено, что введен запрет на заходы в порты РФ и сделки, совершаемые компаниями в интересах лиц, находящимися под санкциями», — отмечается в документе.

Ранее URA.RU рассказывал, что EuRoPol GAZ S.A — не единственная компания, попавшая под санкции сегодня. В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. Ограничения ввели против бывших европейских дочерних предприятий компании «Газпром».

Это один из пакетов ответных санкций, которые ввела Россия в отношении компаний из Европы. Европа ввела свои санкции на фоне операции по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля.