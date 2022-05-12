Аналитики рассчитали, когда курганцы начнут зарабатывать 100 000

Курганская область заняла 63 место в рейтинге по темпу роста зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области больше половины населения региона смогут получать зарплату в размере 100 000 рублей через 15 лет. Данная информация размещена на сайте «РИА Рейтинг».

«Курганская область. Место — 63. Через сколько лет свыше половины населения будет получать зарплату 100 тыс. руб. и более (с учетом покупательской способности в регионе): 15,3», — указано на сайте.

По данным аналитиков, за последние пять лет среднегодовые темпы роста зарплат в регионе составили 8,6%. В среднем по России ожидается, что больше половины населения будут получать по 100 тыс. рублей через 11,9 лет, а среднегодовые темпы роста зарплат за последние пять лет составили 9%.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там, по данным аналитиков, больше половины жителей будут получать по 100 тыс. рублей через пять лет. В Чеченской республике, которая заняла последнее место в рейтинге, на это потребуется 22,5 года.