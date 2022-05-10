Зарплаты в ЯНАО растут быстрее, чем в остальных регионах

Средняя медианная зарплата в 100 тыс. рублей тут достигается быстрее чем в остальных регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге темпов роста зарплат среди в регионах России. За шесть лет тут медианная зарплата достигает отметки в 100 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости» в своем исследовании.

«Наилучшая ситуация с достижением половиной работников в регионе зарплаты 100 тысяч рублей в месяц наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Это единственный регион, где на рост потребуется менее 5,3 года», — сообщается на сайте издания.

На втором и третьем местах находятся Магаданская область и Чукотский автономный округ. Во всех трех субъектах такие темпы роста можно объяснить высокими зарплатами в добывающих отраслях. Однако цены тут тоже выше среднего и поэтому, с учетом покупательной способности, медианная зарплата тут равна 50-75 тысячам рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов по числу запросов на работу вахтовым методом. Доля соискателей в регионе составила более 17% от общего количества.