Логистический хаб в ЯНАО станет индустриальным парком

12 мая 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

В постройку «Обского причала» планируется инвестировать 4 млрд рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Промышленно-логистический парк «Обской причал» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям индустриального парка. Объект строится по инициативе руководства округа в Лабытнанги, сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Обской причал» создаст благоприятные условия для размещения новых производственных и сервисных предприятий в непосредственной близости к существующей портовой инфраструктуре, обеспечит рост грузооборота лабытнангского перевалочного узла и обеспечит бесперебойные поставки для жизнеобеспечения населения автономного округа. Также парк станет основным опорным узлом для освоения новых месторождений и точкой притяжения промышленных и нефтесервисных организаций на Ямал», — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова глава департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов. На развитие индустриального парка планируется привлечь около 4 млрд рублей. На эти деньги откроют 10 производств, что приведет к увеличению рабочих мест и увеличит грузооборот логистического хаба «Обской причал». Площадь парка составит 78 гектаров, на которых объединятся производственные объекты, складские помещения и офисные здания. Ранее URA.RU сообщало, что в «Обской причал» активно привлекают новых резидентов. Стать ими могут компании из отраслей обрабатывающей промышленности и комплексного транспортно-логистического сопровождения. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Промышленно-логистический парк «Обской причал» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям индустриального парка. Объект строится по инициативе руководства округа в Лабытнанги, сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Обской причал» создаст благоприятные условия для размещения новых производственных и сервисных предприятий в непосредственной близости к существующей портовой инфраструктуре, обеспечит рост грузооборота лабытнангского перевалочного узла и обеспечит бесперебойные поставки для жизнеобеспечения населения автономного округа. Также парк станет основным опорным узлом для освоения новых месторождений и точкой притяжения промышленных и нефтесервисных организаций на Ямал», — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова глава департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов. На развитие индустриального парка планируется привлечь около 4 млрд рублей. На эти деньги откроют 10 производств, что приведет к увеличению рабочих мест и увеличит грузооборот логистического хаба «Обской причал». Площадь парка составит 78 гектаров, на которых объединятся производственные объекты, складские помещения и офисные здания. Ранее URA.RU сообщало, что в «Обской причал» активно привлекают новых резидентов. Стать ими могут компании из отраслей обрабатывающей промышленности и комплексного транспортно-логистического сопровождения.