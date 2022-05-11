11 мая 2022

Логистический хаб в ЯНАО станет индустриальным парком

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8
В постройку «Обского причала» планируется инвестировать 4 млрд рублей Фото:

Промышленно-логистический парк «Обской причал» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям индустриального парка. Объект строится по инициативе руководства округа в Лабытнанги, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Обской причал» создаст благоприятные условия для размещения новых производственных и сервисных предприятий в непосредственной близости к существующей портовой инфраструктуре, обеспечит рост грузооборота лабытнангского перевалочного узла и обеспечит бесперебойные поставки для жизнеобеспечения населения автономного округа. Также парк станет основным опорным узлом для освоения новых месторождений и точкой притяжения промышленных и нефтесервисных организаций на Ямал», — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова глава департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов.

На развитие индустриального парка планируется привлечь около 4 млрд рублей. На эти деньги откроют 10 производств, что приведет к увеличению рабочих мест и увеличит грузооборот логистического хаба «Обской причал». Площадь парка составит 78 гектаров, на которых объединятся производственные объекты, складские помещения и офисные здания.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Обской причал» активно привлекают новых резидентов. Стать ими могут компании из отраслей обрабатывающей промышленности и комплексного транспортно-логистического сопровождения.

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Промышленно-логистический парк «Обской причал» прошел проверку на соответствие федеральным требованиям индустриального парка. Объект строится по инициативе руководства округа в Лабытнанги, сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Обской причал» создаст благоприятные условия для размещения новых производственных и сервисных предприятий в непосредственной близости к существующей портовой инфраструктуре, обеспечит рост грузооборота лабытнангского перевалочного узла и обеспечит бесперебойные поставки для жизнеобеспечения населения автономного округа. Также парк станет основным опорным узлом для освоения новых месторождений и точкой притяжения промышленных и нефтесервисных организаций на Ямал», — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова глава департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов. На развитие индустриального парка планируется привлечь около 4 млрд рублей. На эти деньги откроют 10 производств, что приведет к увеличению рабочих мест и увеличит грузооборот логистического хаба «Обской причал». Площадь парка составит 78 гектаров, на которых объединятся производственные объекты, складские помещения и офисные здания. Ранее URA.RU сообщало, что в «Обской причал» активно привлекают новых резидентов. Стать ими могут компании из отраслей обрабатывающей промышленности и комплексного транспортно-логистического сопровождения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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