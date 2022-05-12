Бездомный спас пропавшую свердловчанку

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Виды Перми, мусор, двор, диван, бомжи, грязь
Бездомный оказал первую помощь пропавшей женщине Фото:

В Каменск-Уральском (Свердловская область) бездомный помог найти пропавшую Ольгу Малышеву и оказал ей первую помощь. Об этом журналистам рассказали источники в полиции.

«Помощь ей оказал мужчина без определенного места жительства, девушке вызвали скорую помощь и доставили в городскую больницу», — пояснили в полиции порталу ku66. «Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Родственники потеряли Ольгу первого мая. К поискам подключился отряд «Лиза Алерт», местонахождение пострадавший Ольги тогда никто не знал.

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В Каменск-Уральском (Свердловская область) бездомный помог найти пропавшую Ольгу Малышеву и оказал ей первую помощь. Об этом журналистам рассказали источники в полиции. «Помощь ей оказал мужчина без определенного места жительства, девушке вызвали скорую помощь и доставили в городскую больницу», — пояснили в полиции порталу ku66. «Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Родственники потеряли Ольгу первого мая. К поискам подключился отряд «Лиза Алерт», местонахождение пострадавший Ольги тогда никто не знал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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