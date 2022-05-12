Екатеринбуржцы стали чаще задумываться о женитьбе

Среди молодоженов сильнее всего вырос спрос на услуги хореографа — ровно вдвое Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Востребованность свадебных услуг в апреле выросла, в среднем, на 29% в Екатеринбурге, по сравнению с мартом. Соответствующую статистику составил сервис «Авито Услуги».

«Спрос на свадебные услуги в Екатеринбурге вырос на 29% за последний месяц. Согласно данным сервиса, жители региона активнее ищут на „Авито Услуги“ для организации торжества ведущих (+74%), фотографов (+33%), а также заказывают кейтеринг (+37%), свадебный кортеж (+24%) и пошив платья для невесты (+13%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сильнее всего молодоженов из Екатеринбурга интересуют услуги хореографа — спрос вырос ровно вдвое. Кроме того, спрос на услуги организации свадьбы вырос на 41%, услуги бьюти-мастеров стали востребованнее на 23%, а организация выездного банкетного питания на 37%. Аналитики «Авито Услуг» также зафиксировали в апреле рост интереса на аренду автомобилей для свадебных кортежей — на 24%. Среди авто, которые обычно заказывают молодожены, специалисты назвали лимузины, минивэн, а также ретро-автомобили — ГАЗ «Чайка», Buick Special Riviera и старые модели BMW и Mercedes-Benz.