Apple лишила россиян возможности платить за услуги 12 мая 2022 в 19:23 Размер текста - 17 + Владельцы iPhone не могут пополнить счет Apple ID по номеру телефона Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российские пользователи не могут пополнить счет Apple ID по номеру телефона. Об этом сообщает iPhones.ru со ссылкой на читателей. «При попытке пополнить счет Apple ID появляются различные сообщения об ошибках. Редакция издания также протестировала оплату на разных айфонах с разными номерами телефонов. В трех случаях оплата не прошла», — сообщает портал. Также в настройках iOS из списка операторов, которые работают с App Store, исчезли МегаФон, Tele2 и Yota. Остались только МТС и Билайн. Ранее компания Apple сообщила, что ее система платежей Apple Pay перестала работать в России. Как подключить Apple Pay на iPhone рассказала редакция Sport24. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Российские пользователи не могут пополнить счет Apple ID по номеру телефона. Об этом сообщает iPhones.ru со ссылкой на читателей. «При попытке пополнить счет Apple ID появляются различные сообщения об ошибках. Редакция издания также протестировала оплату на разных айфонах с разными номерами телефонов. В трех случаях оплата не прошла», — сообщает портал. Также в настройках iOS из списка операторов, которые работают с App Store, исчезли МегаФон, Tele2 и Yota. Остались только МТС и Билайн. Ранее компания Apple сообщила, что ее система платежей Apple Pay перестала работать в России. Как подключить Apple Pay на iPhone рассказала редакция Sport24. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям