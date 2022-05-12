Apple лишила россиян возможности платить за услуги

Владельцы iPhone не могут пополнить счет Apple ID по номеру телефона
Российские пользователи не могут пополнить счет Apple ID по номеру телефона. Об этом сообщает iPhones.ru со ссылкой на читателей.
«При попытке пополнить счет Apple ID появляются различные сообщения об ошибках. Редакция издания также протестировала оплату на разных айфонах с разными номерами телефонов. В трех случаях оплата не прошла», — сообщает портал.
Также в настройках iOS из списка операторов, которые работают с App Store, исчезли МегаФон, Tele2 и Yota. Остались только МТС и Билайн.
Ранее компания Apple сообщила, что ее система платежей Apple Pay перестала работать в России. Как подключить Apple Pay на iPhone рассказала редакция
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