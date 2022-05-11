11 мая 2022

В Челябинске презентовали новый дизайн-код, который изменит город

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый дизайн-код позволит изменить облик Челябинска Фото:

В Челябинске в Доме архитектора 12 мая прошла презентация нового дизайн-кода, который должен изменить облик города. Как сообщили URA.RU разработчики дизайн-кода, новый проект призван улучшить внешний вид регионального центра.

«В рамках дизайн-кода нами предложена простая и понятная классификация видов информационных и рекламных конструкций. Это доступная, по нашему мнению, система размещения городской информации позволяет, с одной стороны, избавиться от визуального мусора, с другой — оставляет богатый инструментарий для разнообразного и творческого подхода к организации городского пространства», — рассказал о новом проекте директор компании «Элефант» Михаил Смирнов.

По словам разработчиков, новый дизайн-код будет содержать в себе запреты на целый ряд технологий и видов размещения коммерческой рекламы на фасадах домов. Кроме того, будут регламентироваться размеры и способы крепления вывесок и рекламных объектов.

Ранее власти Челябинска утвердили единый дизайн паркингов города. Новые правила предусматривают внешний вид ограждений автостоянок, паркоматов и шлагбаумов.

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В Челябинске в Доме архитектора 12 мая прошла презентация нового дизайн-кода, который должен изменить облик города. Как сообщили URA.RU разработчики дизайн-кода, новый проект призван улучшить внешний вид регионального центра. «В рамках дизайн-кода нами предложена простая и понятная классификация видов информационных и рекламных конструкций. Это доступная, по нашему мнению, система размещения городской информации позволяет, с одной стороны, избавиться от визуального мусора, с другой — оставляет богатый инструментарий для разнообразного и творческого подхода к организации городского пространства», — рассказал о новом проекте директор компании «Элефант» Михаил Смирнов. По словам разработчиков, новый дизайн-код будет содержать в себе запреты на целый ряд технологий и видов размещения коммерческой рекламы на фасадах домов. Кроме того, будут регламентироваться размеры и способы крепления вывесок и рекламных объектов. Ранее власти Челябинска утвердили единый дизайн паркингов города. Новые правила предусматривают внешний вид ограждений автостоянок, паркоматов и шлагбаумов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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