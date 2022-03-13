Привычные челябинцам парковки должны уйти в прошлое (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Челябинска утвердили требования к единому облику паркингов, которые работают на территории города. Соответствующая информация прозвучала 14 марта в ходе транслирующегося в интернете аппаратного совещания в мэрии.

«Единый дизайн-код парковочного пространства разработан. Соответствующий приказ опубликован на сайте Управления архитектуры Челябинска», — отчитался перед мэром Натальей Котовой главный архитектор города Павел Крутолапов.

Как следует из документа, новые правила предусматривают внешний вид ограждений автостоянок, паркоматов и шлагбаумов (до цветовой гаммы включительно). Также они регламентируют типовую конструкцию пунктов охраны парковок там, где таковые предусмотрены.

Ранее власти Челябинска сообщили о запуске проекта платного парковочного пространства. Пока эксперимент предполагается провести на трех площадках в центре города: напротив Южно-Уральской железной дороги, возле «Челябинвестбанка» и администрации города.

Скрин: Регламентированы размеры и внешний вид пунктов охраны паркингов

Также владельцам парковок придется потратиться на типовые шлагбаумы и паркоматы Скрин: