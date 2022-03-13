13 марта 2022
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В Челябинске разработали дизайн-код парковок. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание фармацевтического предприятия «Синтез» и «Велфарм». Курган, автомобили, машины, парковка
Привычные челябинцам парковки должны уйти в прошлое (фото из архива) Фото:

Власти Челябинска утвердили требования к единому облику паркингов, которые работают на территории города. Соответствующая информация прозвучала 14 марта в ходе транслирующегося в интернете аппаратного совещания в мэрии.

«Единый дизайн-код парковочного пространства разработан. Соответствующий приказ опубликован на сайте Управления архитектуры Челябинска», — отчитался перед мэром Натальей Котовой главный архитектор города Павел Крутолапов.

Как следует из документа, новые правила предусматривают внешний вид ограждений автостоянок, паркоматов и шлагбаумов (до цветовой гаммы включительно). Также они регламентируют типовую конструкцию пунктов охраны парковок там, где таковые предусмотрены.

Ранее власти Челябинска сообщили о запуске проекта платного парковочного пространства. Пока эксперимент предполагается провести на трех площадках в центре города: напротив Южно-Уральской железной дороги, возле «Челябинвестбанка» и администрации города.

Также владельцам парковок придется потратиться на типовые шлагбаумы и паркоматы

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Власти Челябинска утвердили требования к единому облику паркингов, которые работают на территории города. Соответствующая информация прозвучала 14 марта в ходе транслирующегося в интернете аппаратного совещания в мэрии. «Единый дизайн-код парковочного пространства разработан. Соответствующий приказ опубликован на сайте Управления архитектуры Челябинска», — отчитался перед мэром Натальей Котовой главный архитектор города Павел Крутолапов. Как следует из документа, новые правила предусматривают внешний вид ограждений автостоянок, паркоматов и шлагбаумов (до цветовой гаммы включительно). Также они регламентируют типовую конструкцию пунктов охраны парковок там, где таковые предусмотрены. Ранее власти Челябинска сообщили о запуске проекта платного парковочного пространства. Пока эксперимент предполагается провести на трех площадках в центре города: напротив Южно-Уральской железной дороги, возле «Челябинвестбанка» и администрации города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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