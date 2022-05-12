В Латвии заблокируют российские соцсети

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Соцсети заблокируют из-за санкций против владельцев Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Латвии заблокируют российские социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом сообщил глава латвийского нацсовета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

Он объяснил, что данное решение принято того, что владельцы данных платформ Юрий Ковальчук и Владимир Кириенко находятся под санкциями Евросоюза. Объяснение Аболиньш опубликовал в Twitter.

Юрий Ковальчук, председатель совета директоров и совладелец банка «Россия» находится под санкциями США, ЕС и других стран. Под западные санкции также попал генеральный директор технологической корпорации VK Group Владимир Кириенко.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России.

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В Латвии заблокируют российские социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом сообщил глава латвийского нацсовета по электронным СМИ Ивар Аболиньш. Он объяснил, что данное решение принято того, что владельцы данных платформ Юрий Ковальчук и Владимир Кириенко находятся под санкциями Евросоюза. Объяснение Аболиньш опубликовал в Twitter. Юрий Ковальчук, председатель совета директоров и совладелец банка «Россия» находится под санкциями США, ЕС и других стран. Под западные санкции также попал генеральный директор технологической корпорации VK Group Владимир Кириенко. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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