В Латвии заблокируют российские соцсети 12 мая 2022 в 21:31 Размер текста - 17 + Соцсети заблокируют из-за санкций против владельцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Латвии заблокируют российские социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом сообщил глава латвийского нацсовета по электронным СМИ Ивар Аболиньш. Он объяснил, что данное решение принято того, что владельцы данных платформ Юрий Ковальчук и Владимир Кириенко находятся под санкциями Евросоюза. Объяснение Аболиньш опубликовал в Twitter. Юрий Ковальчук, председатель совета директоров и совладелец банка «Россия» находится под санкциями США, ЕС и других стран. Под западные санкции также попал генеральный директор технологической корпорации VK Group Владимир Кириенко. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . В Латвии заблокируют российские социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом сообщил глава латвийского нацсовета по электронным СМИ Ивар Аболиньш. Он объяснил, что данное решение принято того, что владельцы данных платформ Юрий Ковальчук и Владимир Кириенко находятся под санкциями Евросоюза. Объяснение Аболиньш опубликовал в Twitter. Юрий Ковальчук, председатель совета директоров и совладелец банка «Россия» находится под санкциями США, ЕС и других стран. Под западные санкции также попал генеральный директор технологической корпорации VK Group Владимир Кириенко. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям