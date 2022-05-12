Собчак сообщила о закрытии «Вечернего Урганта»

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Собчак выразила сожаления из-за закрытия шоу Фото:

Передача «Вечерний Ургант» на «Первом канале» закрыта. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак.

«Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Руководитель пресс-службы Первого канала Лариса Крымова не отвечает на звонки журналиста URA.RU. Ведущий шоу Иван Ургант также не берет трубку.

Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания, передает агентство Nation news. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Урганта большим патриотом.

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Передача «Вечерний Ургант» на «Первом канале» закрыта. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак. «Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак в своем telegram-канале. Руководитель пресс-службы Первого канала Лариса Крымова не отвечает на звонки журналиста URA.RU. Ведущий шоу Иван Ургант также не берет трубку. Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания, передает агентство Nation news. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Урганта большим патриотом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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