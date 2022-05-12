Собчак сообщила о закрытии «Вечернего Урганта»

Передача «Вечерний Ургант» на «Первом канале» закрыта. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак.
«Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак в своем telegram-канале.
Руководитель пресс-службы Первого канала Лариса Крымова не отвечает на звонки журналиста URA.RU. Ведущий шоу Иван Ургант также не берет трубку.
Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания, передает агентство Nation news. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Урганта большим патриотом.
Передача «Вечерний Ургант» на «Первом канале» закрыта. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак. «Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак в своем telegram-канале. Руководитель пресс-службы Первого канала Лариса Крымова не отвечает на звонки журналиста URA.RU. Ведущий шоу Иван Ургант также не берет трубку. Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания, передает агентство Nation news. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Урганта большим патриотом.