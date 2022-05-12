Собчак сообщила о закрытии «Вечернего Урганта» 12 мая 2022 в 22:38 Размер текста - 17 + Собчак выразила сожаления из-за закрытия шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU Передача «Вечерний Ургант» на «Первом канале» закрыта. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак. «Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак в своем telegram-канале. Руководитель пресс-службы Первого канала Лариса Крымова не отвечает на звонки журналиста URA.RU. Ведущий шоу Иван Ургант также не берет трубку. Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания, передает агентство Nation news. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Урганта большим патриотом. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Передача «Вечерний Ургант» на «Первом канале» закрыта. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак. «Урганта закрыли. Очень жаль. Была лучшая программа на ТВ», — написала Собчак в своем telegram-канале. Руководитель пресс-службы Первого канала Лариса Крымова не отвечает на звонки журналиста URA.RU. Ведущий шоу Иван Ургант также не берет трубку. Ранее «Первый канал» перестал показывать шоу «Вечерний Ургант» объяснив это изменениями в сетке вещания, передает агентство Nation news. 28 февраля телеведущая и журналист Ксения Собчак со ссылкой на источник сообщила, что программу закроют. Ургант сообщил, что вместе с семьей уехал в Израиль и опроверг слухи о закрытии его шоу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Урганта большим патриотом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям